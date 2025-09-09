Impactante: la brutal agresión de un nieto a su abuela en Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de 22 años, identificado como Rivaldo Luis González Guerra, fue detenido por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) tras agredir a su abuela, una mujer de 75 años, en el barrio Balmiro León, en Maracaibo.

El incidente, que conmocionó a los vecinos de la zona, expone un grave caso de violencia intrafamiliar.

El ataque se produjo cuando la anciana le pidió a su nieto que saliera de su habitación.

La reacción de González Guerra fue violenta: tomó una piedra y la golpeó en la frente, provocándole una herida abierta que requirió ser suturada.

La intervención de la comunidad y la justicia

Tras el brutal ataque, el joven intentó huir, pero fue confrontado por sus propios familiares y vecinos, quienes lo inmovilizaron con sogas hasta que llegaron los agentes del Cpbez.

La abuela, visiblemente herida, fue trasladada al Hospital Universitario de Maracaibo, donde recibió atención médica.

González Guerra quedó a la orden de la Fiscalía 2 del Ministerio Público.

El caso subraya la importancia de la acción comunitaria para detener la violencia, pero también resalta la necesidad de abordar los conflictos dentro del hogar.

Adulto mayor recibe golpiza tras intervenir en discusión de pareja

En el mes de abril, un adulto mayor recibió una golpiza tras intervenir en una discusión de pareja para evitarle lesiones mayores a su hija en Caracas.

De acuerdo con el reporte policial el hecho se registró en el sector Isaías Medina Angarita, callejón Yaracuy, parroquia Sucre, municipio Libertador.

¿Qué se sabe del caso?

Funcionarios de la Delegación Municipal Oeste del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendieron a una joven (17) y a su pareja sentimental Yohanfer José Sandoval Sandoval (23), por lesiones.



Las pesquisas determinaron que, Sandoval sostenía una discusión acalorada con la joven, en la vivienda de la víctima de 63 años, padre de la menor.

El sexagenario intervino en la pelea de la pareja, para evitar lesiones mayores a su hija, por parte de Sandoval.

Sin embargo, cuando el sexagenario actuó, la adolescente y su pareja se le abalanzaron contra él aprovechándose de su vulnerabilidad por ser una persona de la tercera edad,y le propinaron una fuerte golpiza causándole varios hematomas en el rostro y el cuerpo.

