Cruel acción de una madre causa conmoción: da a luz en vía pública y abandona a su bebé

El cruel accionar de una madre hacia su bebé recién nacida causó conmoción en las redes sociales. La mujer quedó registrada en video en el momento exacto cuando bajó de su vehículo, dio a luz a una niña y la dejó abandonada en un costado de la vía.

Poco tiempo después, un ciudadano, quien circulaba a bordo de una bicicleta, encontró a la bebé en estado crítico y decidió alertar a la policía.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el hecho se registró durante la noche del pasado viernes, 5 de septiembre, publicó Univisón.

Ecuentran a la bebé en la carretera

En el sitio de los hechos, los funcionarios encontraron una chamarra roja con manchas de sangre, dentro de la cual se encontraba el cuerpo de la menor con vida.

De inmediato, llamaron a los servicios de emergencia; uno de los oficiales protegió a la bebé del frío y la sostuvo en brazos para proporcionarle calor.

El personal médico realizó una primera valoración y trasladó a la recién nacida al área de trauma de choque de un hospital. Especialistas determinaron que la niña presentaba aproximadamente 25 semanas de gestación, lo que la ubicaba en la categoría de pretérmino extremo.

El diagnóstico incluyó síndrome de dificultad respiratoria, riesgo de sepsis por parto y un estado grave, pero estable.

Quiso aplastar a su bebé con su auto

Las autoridades revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona, con el objetivo de identificar a la madre y al conductor del vehículo.

El Ministerio Público mexicano realizará las investigaciones pertinentes.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien compartió el video en sus redes sociales, la mujer descendió de un automóvil en plena avenida, y arrojó a la bebé debajo del vehículo en el que huyó.

Añadió que uno de los cauchos golpeó a la recién nacida, pero no llegó a aplastarla. La madre habría escapado hacia el Estado de México.

