Identifican a las víctimas de fatal accidente en Bolívar: autobús se incendia tras volcar en la troncal 10

Un fatal accidente vial se registró este lunes, 8 de septiembre, en la Troncal 10, entre los municipios Roscio y Padre Chien del estado Bolívar. El siniestro dejó un saldo aproximado de nueve fallecidos y unos 20 heridos.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo reveló un reporte provisional en el cual confirmó la cifra de lesionados, los cuales sufrieron quemaduras durante el volcamiento y posterior incendio del autobús en el que viajaban.

El hecho se reportó cerca de la 1:00 de la tarde y generó una amplia movilización de los organismos de seguridad y rescate de la zona, publicó Portuguesa al Día.

Operativo de rescate tras incendio de autobús en Bolívar

El general Gregory González, primer comandante y jefe de la Zoedan Bolívar, actuó como comandante de escena, acompañado por el coronel Miguel Silis, segundo comandante.

La unidad de transporte siniestrada era un autobús de la marca Encava, con placas 6O2OA2, el cual sufrió una pérdida total tras ser consumido por las llamas, según el reporte.

La intensidad del incendio impidió el rescate de varios pasajeros, nueve de los cuales habrían fallecido en el acto. Hasta el momento, las autoridades no habrían podido identificar a los fallecidos, debido al estado de sus cuerpos, los cuales quedaron carbonizados.

Los lesionados recibieron los primeros auxilios en el sitio y fueron trasladados de manera inmediata hacia diversos centros asistenciales en ambulancias y vehículos particulares.

Los organismos de seguridad se encargaron de realizar las labores de extinción del incendio, rescate, asistencia a las víctimas, así como el levantamiento correspondiente de la escena.

Las causas que originaron el incendio del vehículo no fueron reveladas en el reporte inicial. Las autoridades competentes habrían iniciado una investigación para determinar qué sucedió.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo informó que se mantendrán los protocolos de seguimiento para la identificación de las víctimas mortales y la verificación del estado de salud de los lesionados.

Identifican a las víctimas del accidente

Minutos después de realizar el levantamiento de las escena, los funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo publicaron un listado con las identidades de las personas heridas y los centros de salud hacia donde los trasladaron.

Entre los heridos identificados se encuentran:

- Yulisme Rodríguez de 32 años.

- Roxana Betancourt, de 19.

- Yeriza flores.

- Maria Delgado, 25 años

- Yorgelismar García, de 13 años.

- Yelitza Flores.

- Muñoz Jonnathan.

- Manuel Antonio.

- Luis Esteban.

- Gregoria Fernández.

- Mariangelina Delgado.

- Ronny Rivas.

- Otros tres niños.

