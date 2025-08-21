¡Golpe al narcotráfico! Incautan un gigantesco cargamento de marihuana

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas se anunció la incautación de un gigantesco cargamento de marihuana.

Durante la emisión 539 del programa con “El Mazo Dando”, el vicepresidente sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, precisó los detalles.

Cae un lote de casi media tonelada de marihuana

De acuerdo con el reporte, se trata de 433 kilogramos de marihuana en el estado Apure, refiere una NDP.

Este operativo contó con la presencia del Comando Nacional Antidrogas (CNA), órganos de seguridad ciudadana y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y representantes del Ministerio Público.

El Superintendente Nacional Antidrogas, Danny Ferrer Sandrea, reveló que este hallazgo se realizó en "una vivienda en estado de abandono”.

De igual forma, Ferrer Sandrea indicó que, tras la detección del material estupefaciente, expertos en la materia determinaron que se trataba de 737 envoltorios de marihuana, con un peso bruto de 433 kilogramos.

Finalmente, el Superintendente Nacional Antidrogas informó que este procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía Décima Quinta con competencia en materia de drogas.

