Hallan el cadáver de una mujer dentro de una bolsa de basura: autoridades revelan detalles del macabro crimen

El cuerpo de una joven mujer se localizó en avanzado estado de descomposición, dentro de una bolsa de basura en una autopista de Queens (Nueva York).

Ahora, las autoridades de la policía piden ayuda del público para ayudar a identificar a la víctima.

Un empleado del Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad hizo el macabro descubrimiento al costado de Jackie Robinson Parkway, cerca de Vermont Place, el pasado 6 de agosto, publicó El Diario NY.

La mujer tenía una rosa tatuada

La víctima tenía una rosa tatuada en el cuerpo y portaba dos joyas. Los detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) divulgaron fotos de los elementos, con la esperanza de que el público ayude a identificar a la joven.

Aún se desconoce cómo murió la mujer, dijo un portavoz del NYPD. Se conoció que la víctima no portaba identificación y se cree que era una ciudadana afroamericana o hispana de entre 20 y 30 años de edad.

Asimismo, la policía describió que la mujer medía entre 1,45 y 1,57 metros de estatura, detalló Daily News.

La fallecida tenía cabello castaño oscuro, rizado, con las puntas decoloradas y el tatuaje de una rosa en la parte superior del glúteo izquierdo.

Encuentran dos joyas con el cadáver

La policía también encontró con el cadáver un anillo con una pequeña piedra morada en forma de corazón y una perforación en forma de barra.

De acuerdo con los medios locales, es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York. En tal sentido, se informó que, a principios de julio, un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011.

