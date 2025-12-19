BNC activa promoción para adquirir puntos de ventas gratis: conoce los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Nacional de Crédito (BNC) lanzó una promoción especial para apoyar a emprendedores y negocios en Venezuela. A través de esta iniciativa, los clientes pueden obtener un punto de venta sin costo, lo que facilita la adopción de pagos electrónicos.

Esta acción busca fortalecer la actividad comercial y modernizar los procesos de cobro en distintos sectores del país.

La entrega del equipo se realiza bajo ciertas condiciones, por lo que el banco invita a los interesados a informarse visitando sus sedes más cercanas. El BNC resalta que esta promoción representa una oportunidad para optimizar las operaciones y mejorar la experiencia de los clientes en los comercios.

Cómo acceder a la promoción de puntos de venta del BNC

Para participar en esta campaña, los comerciantes deben ingresar a la página web oficial del banco y revisar el listado de agencias habilitadas. Desde allí, podrán descargar los recaudos necesarios y conocer los pasos a seguir para formalizar la solicitud del punto de venta.

El proceso incluye:

Ingreso a www.bncenlinea.com

Consulta de agencias seleccionadas

Descarga e impresión de los recaudos

Entrega de documentos en la agencia elegida

Asimismo, esta promoción del BNC estará disponible hasta agotarse la existencia de los equipos. Por esta razón, el banco recomienda a los interesados actuar con rapidez para no perder la oportunidad.

Se debe resaltar que algunas condiciones aplican, por lo que es importante revisar toda la información oficial antes de consignar los recaudos.

Requisitos esenciales para personas naturales

Los solicitantes que actúen como personas naturales deben contar con una cuenta corriente activa en el BNC. Los documentos exigidos no deben presentar enmiendas ni tachaduras y deben entregarse junto con sus originales para verificación.

Además, toda la documentación debe organizarse en una carpeta manila tamaño carta correctamente identificada.

Entre los recaudos solicitados se encuentran:

Balance personal y certificación de ingresos

Documentos elaborados por un contador público

Copias legibles acompañadas de los originales

Foto: BNC

Recaudos para personas jurídicas y atención al cliente

En el caso de las personas jurídicas, los requisitos son similares y también incluyen la obligatoriedad de tener una cuenta corriente activa en el BNC. La entrega ordenada y completa de los documentos es clave para agilizar el proceso de afiliación al servicio de POS.

Foto: BNC

