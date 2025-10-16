BNC recibe premio global por su compromiso con la inclusión

Suscríbete a nuestros canales

BNC fue galardonado en la primera edición de los SDG Awards 2025, organizados por el World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) y el European Savings and Retail Banking Group (ESBG). El banco fue reconocido por ejemplificar las mejores prácticas en las categorías de “Crecimiento económico y empoderamiento” y “Transformación digital e innovación tecnológica”.

El prestigioso galardón fue recibido en Washington D.C. por Victoria Nogueroles, directora de BNC, en el marco de los encuentros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Este premio subraya el compromiso de la institución con el desarrollo de Venezuela, a través de iniciativas que fomentan el emprendimiento, la inclusión financiera y la digitalización de sus servicios.

Impulso al ecosistema emprendedor

Con el firme propósito de promover el crecimiento del ecosistema emprendedor venezolano, BNC ha beneficiado a más de 2.300 personas con financiamientos y planes de formación para impulsar sus negocios. Adicionalmente, en marzo de 2025, el banco lanzó el portal de servicios no financieros "Crece con BNC", que ya ha certificado a más de 3.900 emprendedores que buscan transformar sus ideas en realidades comerciales.

Innovación tecnológica líder

En términos de innovación, la BNC APP se destaca en el mercado financiero venezolano como la única aplicación móvil con más de 100 funcionalidades. Entre sus características más notables se encuentran: consultas de saldo sin necesidad de iniciar sesión, una calculadora de divisas, y pagos con tecnología NFC S7B.

BNC continúa posicionándose como un aliado estratégico del emprendimiento en Venezuela y un referente global en banca responsable, promoviendo la innovación, el crecimiento sostenible y la inclusión financiera en la región.

