CLX Night Run 2025: una ruta 7K de grandes premios iluminará Valencia

La adrenalina de la CLX Night Run 4.ª edición se siente en las calles de Valencia. Este 8 de noviembre, la capital de Carabobo se llenará de luces, música y energía en la noche más esperada del año, la tradicional carrera de CLX. ¿Estás listo para vivir el eclipse con premios increíbles y sorpresas inéditas?

Tras una inolvidable tercera edición en 2023, la única carrera nocturna en Venezuela regresa a los espacios de Wynwood Park, sede de las primeras experiencias running de este desafío 7K que elevó las pulsaciones de un país a través de un formato innovador y el mejor rock nacional de Caramelos de Cianuro.

Los corredores se concentrarán a partir de las 7:00 PM para realizar un recorrido a través de puntos emblemáticos de Valencia, rindiendo homenaje al corazón deportivo y urbano de la ciudad.

“La CLX Night Run es más que una competencia, es una experiencia increíble que une a las familias y atletas con lo mejor del deporte, la innovación y el rock venezolano. Acompáñanos, vive y celebra con el evento runner que pondrá a vibrar a la ciudad” expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group y CLX Samsung.

Una ruta que conecta Valencia

¡Prepárate, cada kilómetro será un reto! El recorrido 7K de la CLX Night Run 2025 iniciará desde Wynwood Park, en Naguanagua. Sigue la ruta hasta la Villa Olímpica, y avanza hasta alcanzar la Redoma de Guaparo, punto que marcará el primer gran giro hacia la zona norte.

La carrera continuará hasta la sede de MultiMax Valencia, pasando por las inmediaciones del Polideportivo Misael Delgado, ícono de la historia deportiva carabobeña y la Plaza Drácula. Finalmente, los corredores deberán retornar, cruzando por Tijerazo, el antiguo Supermercado Éxito y la Villa Olímpica antes de cruzar la meta en Wynwood Park, donde los esperará la entrega de premios y una jornada musical de alto nivel con Caramelos de Cianuro.

Cada kilómetro estará acompañado por visuales diseñadas para ofrecer una experiencia sensorial única y puntos de hidratación estratégicamente ubicados, donde los participantes podrán tomar un respiro antes de continuar su recorrido.

Adquiere tus entradas al evento runner del año o tu pase al concierto a través de www.clxnightrun.com. Ingresa al portal, presiona el botón “Inscríbete aquí” y llena la planilla con tus datos. Una vez hayas completado el registro, confirma tu participación con tu comprobante de pago y sé parte de este desafío.

También, puedes adquirir tus entradas de manera presencial en cualquiera de las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax distribuidas en el territorio nacional.

Premios de la CLX Night Run 2025

Los corredores podrán participar en las categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+). Los ganadores absolutos de la CLX Night Run 2025, en las categorías masculina y femenina, recibirán:

Primer lugar: $800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid .

$800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a . Segundo lugar: $600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional a Margarita .

$600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional a . Tercer lugar: $400 en metálico, $200 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional a Caracas.

Además, se reconocerá a los ganadores de cada categoría —Libre, Sub-Master, Master A, B y C— con Gift Cards de MultiMax con valor de $150 para la primera posición, $120 para el segundo lugar y $100 para el tercero, respectivamente.

Pero las sorpresas no terminan allí, ya que todos los participantes tendrán la oportunidad de ganar uno de los 50 productos que serán sorteados cortesía de MultiMax, simplemente con su número de corredor.

Asimismo, si eres uno de los primeros 500 inscritos, optaras por premios especiales exclusivos, explicó el empresario carabobeño Nasar Dagga.

Kit de Corredor

Con la compra de la entrada a la carrera en www.clxnightrun.com, tendrás acceso a un kit deportivo que incluye: Una franela oficial de la edición 2025, número de corredor, chip de cronometraje, hidratación en ruta, servicio de guardarropa, refrigerio en la llegada, medalla de participación y dos entradas para el gran concierto de cierre.

La entrega de kits se realizará el mismo 8 de noviembre, de 11:00 AM a 4:00 PM, en Wynwood Park. Durante la jornada, podrás disfrutar de toda una tarde llena de actividades increíbles junto a los stands de las diferentes marcas patrocinantes de la carrera nocturna de CLX, donde podrás tomarte las mejores fotos de Instagram y sentir la adrenalina en cada paso de la CLX Night Run 7K.

https://www.instagram.com/p/DPhnbHRkhUn/

Una tradición que impulsa el deporte y la ciudad

La cuarta edición de la CLX Night Run llega de la mano de su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, con el apoyo de grandes marcas que apuestan por el deporte, la innovación y crear momentos memorables en Venezuela.

Asegura tu cupo para vivir la carrera más vibrante de Valencia este 8 de noviembre.

