Digitel lanza compra y activación de Líneas eSIM 100% Digital en su App

Digitel anunció el lanzamiento de una nueva y disruptiva funcionalidad en su aplicación móvil (App Digitel): la posibilidad de comprar y activar líneas móviles eSIM de forma completamente digital e inmediata. Esta innovación posiciona a la operadora a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo una experiencia de autogestión a la par de los servicios globales y marcando un avance clave en el acceso a las telecomunicaciones en el país.

El Centro de Atención en la palma de la mano

"Con esta nueva funcionalidad, cualquier cliente (actual o potencial) podrá comprar y activar una línea móvil eSIM directamente desde su teléfono, sin necesidad de acudir a un espacio físico. Es como tener un Centro de Atención de bolsillo," destacó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

El proceso es totalmente automatizado, seguro y cumple con la normativa vigente. Pérez resaltó que la implementación de Inteligencia Artificial en la plataforma fue crucial para lograr este avance, contribuyendo a cerrar la brecha digital al diversificar la forma en que los usuarios acceden a la conectividad.

Proceso Biométrico con IA y Máxima Seguridad

La adquisición digital de líneas eSIM se realiza a través de la App Digitel mediante un proceso de verificación biométrica de alta seguridad. Este incluye:

Reconocimiento facial con prueba de vida.

Captura de huella dactilar utilizando la cámara del dispositivo.

Gracias a algoritmos avanzados de reconocimiento de imágenes, la tecnología valida la identidad del usuario de forma remota, cumpliendo con altos estándares de seguridad y confiabilidad. El sistema incorpora múltiples capas de protección, incluyendo autenticación multifactor y encriptación avanzada, garantizando la integridad de los datos.

Beneficios Clave para el Usuario

La nueva funcionalidad ofrece ventajas significativas:

Activación inmediata: Uso de la línea móvil eSIM desde cualquier lugar, sin presencialidad.

Seguridad: Prevención de suplantaciones gracias a la verificación biométrica con IA.

Acceso: Disponibilidad para clientes actuales, nuevos usuarios y visitantes internacionales.

Tecnología: Infraestructura basada en estándares internacionales de seguridad y cumplimiento normativo.

"Este lanzamiento representa un paso importante en la evolución de nuestros servicios, al facilitar el acceso a la conectividad de forma digital y segura," concluyó Pérez, reafirmando el compromiso de Digitel con la innovación y la transformación digital del país.

