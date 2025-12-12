Macabro asesinato de adolescente venezolano acusado por la muerte de una niña: hallan su cuerpo decapitado

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente venezolano fue violentamente asesinado por un grupo de ciudadanos iracundos, quienes lo acusaron como responsable de la desaparición y muerte de una niña de tres años.

El caso de la pequeña Shelsy Michel Navarro Ojeda, e apenas tres años de edad, causó indignación, luego de que se conociera sobre el macabro crimen que terminó con su vida.

El cuerpo de la infante se encontró dentro de un saco de café, en horas de la noche de este miércoles, en el barrio El Vivero, de la localidad de en Mingueo, en el departamento de La Guajira, Colombia.

Hallaron el cuerpo de la niña en la casa del venezolano

Al parecer, los restos de la pequeña estaban dentro de la casa donde vivía el adolescente venezolano, quien tenía entre 14 y 15 años de edad.

La comunidad, indignada y cegada por la ira, arremetió contra el joven, sin prueba alguna de su responsabilidad en el crimen.

Al parecer, los lugareños asumieron que el muchacho había sido el perpetrador del terrible hecho, debido a que era un residente en la casa.

Los vecinos interceptaron al joven y le propinaron una violenta golpiza. Según El Heraldo, testigos indicaron que el venezolano "llegó el pasado 24 de noviembre a la población, donde se hizo pasar como evangélico para que le dieran posada en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de la niña".

Cuando llegó la policía para intervenir en la situación, los enfurecidos ciudadanos se negaron a dejar en libertad al joven.

Se negaron a entregarlo ante las autoridades

“Aquí no lo van a soltar”, gritaron los habitantes a las autoridades, mientras estas trataban de intervenir para solicitar la entrega del retenido y evitar que la confrontación escalara.

Antes de que los funcionarios lograran llevarse al adolescente, los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia, un grupo de hombres, quienes se desplazaban en motocicletas, se llevaron al acusado hasta la parte alta del corregimiento, en el área rural del municipio de Dibulla.

A pesar de que sus agresores lo presionaron y grabaron para que confesara, el joven negó su responsabilidad. Aseguró que el crimen había sido cometido por “un amigo”.

Finalmente, sus captores lo decapitaron y dejaron su cabeza en una estaca, en la entrada de la población como un mensaje público.

El cuerpo sin cabeza fue abandonado en un monte cercano, junto a un cartel que lo señalaba como el responsable de la muerte de la niña, con la advertencia: “aquí se paga con la vida”.

A lrespecto, el secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez, confirmó con pesar la identidad del menor y advirtió que toda la institucionalidad está abocada a esclarecer ambos crímenes.

El funcionario anunció una recompensa de 50 millones de pesos (poco más de 13 mil dólares) por información que lleve al esclarecimiento del crimen de la niña.

La investigación también avanza para determinar todas las responsabilidades en el linchamiento del venezolano.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube