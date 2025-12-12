Cortocircuito en luces de navidad habría causado una tragedia: muere un hombre y su perro durante incendio

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre falleció trágicamente durante el incendio de su apartamento, el cual habría sido causado por un cortocircuito en las luces de su árbol de Navidad.

La víctima quedó identificada como William Rosario, un hombre de unos 50 años de edad. Además, la triste noticia causó una mayor conmoción, cuando se conoció que el infortunado murió junto su fiel amigo, un perro de raza poodle.

El incidente se registró durante el pasado fin de semana en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, publicó Versión Final.

Revelan detalles sobre el trágico incendio

De acuerdo con los reportes, Rosario vivía en un apartamento ubicado en una residencia de la calle Montes, cruce con calle Ricaurte.

En hopas de la noche, los vecinos del edificio Niquitao alertaron a los cuerpos de emergencia, luego de que se registrara un incendio de grandes proporciones en un apartamento del segundo piso.

De inmediato, los Bomberos del estado Anzoátegui se trasladaron hasta el sitio del suceso controlar el fuego.

Cuando los funcionarios lograron ingresar en el apartamento, encontraron los cuerpos sin vida de Rosario y de su perro poodle.

Según una minuta del cuerpo de bomberos, el hombre fue localizado en el baño de la casa, mientras que el can estaba en una de las habitaciones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones y determinaron que el fuego se originó en la sala de estar.

No pudo escapar del apartamento

Reportes extraoficiales señalaron que las luces del arbolito de Navidad habrían presentado una falla que desencadenó un cortocircuito durante la noche, esa sería la causa del incendio.

Las versiones indicaron que el quincuagenario estaba dormido cuando comenzó el fuego y solo despertó debido a los ladridos de su perro.

Cuando salió de su habitación, notó que el apartamento estaba envuelto en llamas y, aunque intentó escapar, tanto él como su mascota fallecieron como consecuencia de la inhalación de humo.

