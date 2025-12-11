Dejan macabro mensaje sobre el cuerpo de la víctima: acribillaron a comerciante cuando cerraba su local

Suscríbete a nuestros canales

Un comerciante fue asesinado a tiros en la población de Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, tras ser abordado por un grupo de hombres desconocidos.

De acuerdo con el reporte de Notiguárico, la víctima respondía al nombre de Pedro Alexander Vegas Torres, propietario de una ferretería.

El crimen se registró en horas de la tarde de este miércoles 10 de diciembre del 2025, cuando el ciudadano se disponía a cerrar su negocio, ubicado en la calle Julián Infante del sector El Cumbito.

Dejan mensaje de amenaza sobre el cadáver

De acuerdo con datos extraoficiales, citados por el medio local, el ferretero fue interceptado por varios hombres armados quienes, sin mediar palabras, le propinaron más de cinco disparos.

Vegas quedó tendido en el suelo sin signos vitales. Además, antes de huir, los asesinos dejaron una nota manuscrita en un papel sobre el cuerpo de la víctima.

El mensaje decía que "todos los que anden trabajando con los tipos, se van a morir".

Le dispararon cinco veces al comerciante

La evidencia que fue colectada por detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Se pudo conocer que en el lugar del suceso se hallaron múltiples cartuchos de balas de calibre 9 mm percutidos.

Los funcionarios del organismo policial llevaron el cadáver hasta la morgue del hospital Dr. José Francisco Torrealba, donde se practicó la autopsia de ley.

En caso quedó en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público.

