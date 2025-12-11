Usaron una factura falsa para huir con un carrito lleno de mercancía en Walmart: así descubrieron a los ladrones

Suscríbete a nuestros canales

Tras una extensa búsqueda, las autoridades lograron localizar a una mujer, quien había escapado de una sucursal de Walmart, con un carrito de mercado lleno de mercancía sin pagar.

La mujer está acusada por robar cerca de 513 dólares en mercancía de valor comercial, de acuerdo con el informe policial. Ahora, los funcionarios de Laredo (Texas) indicaron que queda por arrestar a un hombre quien actuó como cómplice.

La presunta ladrona quedó identificada como Sandra Anahí Sánchez, de 43 años de edad. La sospechosa quedó bajo arresto durante la primera semana de diciembre por hechos ocurridos el 15 de noviembre.

Presentó una factura falsa en Walmart

El día del asalto, Sánchez llegó a la supertienda y se adelantó a un hombre que le acompañaba para mostrarle un recibo de compra al empleado de la salida del local, quien se encarga de revisar el pago debido de los artículos que las personas llevan.

Mientras ella estaba con el trabajador, el cómplice, quien empujaba el carrito, salió de la tienda. Sin embargo, otro empleado le llamó la atención al desconocido. El hombre se sintió acorralado y huyó del lugar.

El sujeto abandonó a su compañera y la mercancía, cuyo valor se contabilizó en 513.08 dólares, al menudeo.

Los empleados llamaron a la policía local y entregaron el video de seguridad de la tienda, el cual sirvió para identificar a la mujer como Sandra Anahí Sánchez.

Huyeron del sitio tras ser descubiertos

A principios de este mes, la presunta ladrona quedó bajo custodia por el delito de Robo De Propiedad.

De acuerdo con las autoridades, se califica como robo el momento cuando “las personas traspasan la línea de cajas registradoras, sin el menor amago de intentar pagar lo que llevan consigo, sea en manos o en un carrito usualmente dedicado para las compras”.

En el video de la tienda se pudo observar que la mujer subió en un automóvil y se marchó del sitio.

Medidas contra el robo en Walmart

Desde finales del año pasado, Walmart lanzó un programa piloto de cámaras corporales para empleados como método para combatir robos e incidentes violentos que incrementaron en distintas sedes de EEUU.

La medida se consideró luego de que, entre enero y mayo de 2024, se registraran más de 500 incidentes relacionados con robos en tiendas Walmart, muchos directamente vinculados con el mal uso de las cajas automáticas. En ese mismo periodo, se registraron al menos 108 arrestos por estas situaciones.

Debido a esta situación, la cadena minorista retiró las estaciones de autopago en varias tiendas, con la intención de reducir filas, mejorar la eficiencia y ahorrar recursos operativos.

Sin embargo, se pudo conocer que los sistemas de autopago habían provocado importantes pérdidas económicas, estimadas en unos 3.000 millones de dólares al año, equivalentes al 1% del ingreso, según datos de Gitnux.

Las pérdidas se atribuyeron a errores de uso y a prácticas fraudulentas cometidas por algunos clientes y empleados.

