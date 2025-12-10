EEUU confisca buque petrolero frente a las costas venezolanas

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 10 de diciembre, las fuerzas militares de Estados Unidos (EEUU) confiscaron un buque petrolero frente a las costas venezolanas.

El portal de noticias Bloomberg, la información fue confirmada por fuentes cercanas, aunque las autoridades estadounidenses ni las venezolanas han emitido comentarios al respecto.

Incautan buque petrolero en costas de Venezuela

De acuerdo con la reseña de Bloomberg, la confiscación de este buque representaría dificultades considerables en la exportación de petróleo de Venezuela.

Asimismo, señala que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha incrementado en las últimas semanas sus medidas de presión en contra de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Adicionalmente, destaca que la incautación del buque petrolero de este miércoles coincidió con la entrega del Premio Nobel de la Paz que le otorgaron a la política María Corina Machado.

Acciones en defensa de Venezuela

Por su parte, el presidente Maduro califica las acciones de Trump como un intento de apropiarse de las reservas petroleras venezolanas.

Maduro instó a los ciudadanos del país a unirse en contra las amenazas estadounidenses y a enlistarse en la milicia ciudadana.

Asimismo, en todo el territorio nacional se han desplegado tropas, barcos, aviones y drones en la frontera con Colombia, en los estados costeros y en la isla de Margarita.

