¿Qué pagos recibirán los docentes a través del Sistema Patria en diciembre?

El personal activo y retirado del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) comenzó a recibir el pago correspondiente a su nómina este miércoles.

Esta jornada de pagos incluye a los docentes, pero además contempla a obreros, administrativos y jubilados adscritos al órgano ministerial.

A través la cuenta oficial en Telgram del MPPE, destacaron que se está abonando la primera quincena en sus cuentas nóminas.

Asimismo, con la quincena, también se está efectuando la transferencia de un beneficio de fin de año. Se trata del "Bono Hallaquero", el cual está siendo cancelado por un monto de Bs 12.50 a los beneficiarios.

El Ministerio de Educación tiene previsto realizar otra transferencia de importancia en los próximos días. Se espera que en breve sea cancelado el beneficio de los cestatickets al personal que labora en la institución.

¿Cómo desbloquear el acceso a Patria si puso mal su clave?

Ingresa a la página oficial del Sistema Patria y selecciona la opción "Recuperar Acceso" .

Introduce tu número de cédula de identidad (C.I.) y un número telefónico que no esté registrado en otra cuenta del Sistema Patria.

Completa el captcha (código de seguridad) y haz clic en "Continuar" .

Acude a un comercio autorizado con Biopago y solicita la "Certificación de número telefónico" a través de la opción "Agencia Virtual" .

Proporciona tu número de cédula y el número telefónico que registraste, luego coloca tu huella dactilar en el lector biométrico para validar la información.

Espera el mensaje de confirmación que indica que el número ha sido certificado correctamente.

Regresa a la plataforma del Sistema Patria y repite el proceso de recuperación de acceso.

Si todo está en orden, aparecerá la opción para cambiar la contraseña. Cámbiala y listo, tu acceso estará restablecido.

