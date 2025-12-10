Regresa la mascarilla a EEUU: 80% de aumento de casos de virus respiratorios en una semana en estos estados

Suscríbete a nuestros canales

La actividad de la gripe y otros virus respiratorios como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) ha escalado rápidamente en Nueva York y Nueva Jersey. Este aumento ha impulsado a varias redes hospitalarias del área a restablecer protocolos de bioseguridad, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas para personal, visitantes y, en algunos casos, pacientes fuera de sus habitaciones.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York declaró, la gripe como una enfermedad "prevalente" la semana pasada, confirmando brotes respiratorios en centros de atención y hospitales.

Los datos más recientes, correspondientes a la semana que finalizó el 29 de noviembre de 2025, indicaron un total de 14.506 casos de gripe confirmados en Nueva York. Esta cifra representa un incremento del 80% en comparación con la semana anterior, elevando el total de casos de la temporada a 32.769, con 1.743 hospitalizaciones.

Cifras de otros virus y medidas hospitalarias

La tendencia al alza no se limita a la gripe. Durante la misma semana, los casos de Virus Respiratorio Sincitial (VSR) se incrementaron un 17% respecto a la semana anterior, sumando 2.200 nuevos contagios para un total de 9.215 en la temporada y 541 hospitalizaciones. En contraste, los casos de COVID-19 mostraron una ligera disminución, con 1.948 nuevos reportes en la semana. Hasta la fecha, no se han reportado fallecimientos pediátricos asociados a gripe, VSR o COVID-19 en Nueva York esta temporada.

El personal no vacunado contra la gripe en agencias y centros de atención médica ya está obligado a usar mascarillas en el estado de Nueva York. Por su parte, Nueva Jersey también experimentó un repunte significativo, reportando 2.032 casos de gripe hasta finales de noviembre, frente a los 542 notificados en el mismo periodo del año anterior.

Hackensack Meridian Health, una red que opera 18 hospitales en Nueva Jersey, al anunciar la medida de uso de mascarilla obligatorio declaró:

“La temporada de virus respiratorios ya está aquí, para garantizar la seguridad y la salud de nuestros pacientes, miembros del equipo y visitantes, se les pedirá que usen mascarilla al visitar a un paciente ingresado en nuestras instalaciones, a partir del 1 de diciembre de 2025”.

Reacciones y protocolos de prevención

En respuesta al incremento de los indicadores virales, otras redes de salud como RWJ Barnabas Health, que gestiona 14 hospitales en Nueva Jersey, implementaron también protocolos obligatorios de mascarillas a partir del 1 de diciembre, cubriendo a empleados, visitantes y pacientes al salir de sus habitaciones.

“En respuesta al aumento de los principales indicadores virales RWJBarnabas Health ha implementado el protocolo de uso de mascarillas en todas las ubicaciones del sistema”, indicó la red de salud en un comunicado de prensa, donde también alentaron a la comunidad a vacunarse y a usar mascarilla si no se sienten bien o si han estado expuestos a una enfermedad contagiosa.

La gripe es definida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como una enfermedad respiratoria contagiosa cuyos síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre o sensación de fiebre/escalofríos, tos, dolor de garganta y fatiga, entre otros.

