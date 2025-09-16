El peligro en los hospitales en Maryland: errores médicos que alcanzan su punto más alto por cuarto año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

Los hospitales de Maryland enfrentan una escalada preocupante de errores médicos graves. En 2023, se registraron 808 incidentes de Nivel 1, un aumento del 5 %.

Según datos citados por El Tiempo Latino, este es el cuarto año consecutivo con incremento. Las cifras triplican el promedio anual entre 2013 y 2019, que era de 214 eventos.

¿Cuáles son los errores más comunes?

Las lesiones por presión encabezan la lista. Representan el evento más reportado y se relacionan con la falta de reposicionamiento en pacientes con movilidad limitada.

Aunque disminuyeron un 2 % respecto al año anterior, siguen siendo frecuentes. El 30 % se vincula a dispositivos mal colocados o asegurados.

Las caídas hospitalarias ocupan el segundo lugar. Aumentaron un 22 % en comparación con 2022, según la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica.

Más de un tercio de estas caídas provocan lesiones graves. Un paciente con leucemia sufrió un hematoma por una evaluación de riesgo incorrecta.

El informe estatal detalla que no se aplicaron medidas preventivas. No se asignó una habitación cercana a enfermería ni se activaron protocolos de vigilancia.

Los retrasos en el tratamiento son el tercer error más frecuente. Surgen por fallos humanos, evaluaciones deficientes y falta de pruebas diagnósticas oportunas.

Un caso citado por WTOP muestra cómo un paro cardíaco fue fatal. La medicación recomendada por el cardiólogo se administró demasiado tarde.

Escasez de personal: el detonante silencioso

El Departamento de Salud atribuye el aumento de errores a la escasez de personal. La pandemia dejó secuelas profundas en la fuerza laboral hospitalaria.

Anna Palmisano, de Marylanders for Patient Rights, calificó los hallazgos como “profundamente preocupantes”. Critica la falta de legislación sobre niveles seguros de personal.

La Asociación de Hospitales de Maryland reafirma su compromiso con la seguridad. El estado estudia ampliar sus facultades de supervisión para hacer cumplir los protocolos.

