Maryland implementará una reforma en sus leyes de tránsito: en vigor desde el próximo 01 de octubre

Bajo la nueva Ley Sargento Patrick Kepp, quienes sean sorprendidos conduciendo de manera imprudente, negligente o agresiva podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta 60 días, además de multas de hasta 1.000 dólares.

A partir del 1 de octubre, el estado de Maryland implementará una reforma significativa en sus leyes de tránsito, aumentando las sanciones para conductores que antes solo enfrentaban multas.

Un cambio en las sanciones para los infractores

Estos son los aspectos más destacados:

Reclasificación de la conducción imprudente

Antes, las infracciones de conducción imprudente se castigaban principalmente con multas. Con la nueva ley, estas conductas ahora pueden resultar en una pena de cárcel de hasta 60 días.

Según la ley, incluye comportamiento como:

Conducir a una velocidad excesiva.

No respetar las señales de tráfico.

Hacer maniobras peligrosas entre carriles.

Definición de conducción agresiva

A partir de octubre, un conductor será considerado agresivo si comete al menos tres de las siguientes infracciones:

Pasarse un semáforo en rojo.

Adelantar indebidamente.

Exceder el límite de velocidad.

Ahora, conducir a 30 millas por hora o más por encima del límite de velocidad establecido será considerado un delito penal, en lugar de una simple infracción de tránsito.

Las personas que sean condenadas por conducción negligente, una categoría de infracción que incluye conductas menos graves, enfrentarán una multa de hasta $ 750.

Los cambios en la ley buscan modificar la cultura vial, haciendo más difícil para los infractores salir impunes ante la justicia.

