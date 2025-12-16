Espacio aéreo

EEUU advierte sobre un "empeoramiento de la seguridad" al sobrevolar Venezuela

Por Indira E. Crespo M.
La Administración Federal de Aviación de EEUU advirtió este martes a las principales aerolíneas sobre un "empeoramiento de la situación de seguridad" al sobrevolar Venezuela.

En tal sentido, les instó a actuar con cautela, reiterando la primera advertencia emitida el pasado 21 de noviembre.

"Las amenazas podrían suponer un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o aeropuertos y aeronaves en tierra", indicó la FAA en un aviso reseñado por Reuters.

