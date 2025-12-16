Guía tributaria 2026: ¿Cómo prepararte para presentar tu declaración de impuestos en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) insta a los contribuyentes a planificar por adelantado para declarar sus impuestos de manera precisa. La nueva Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa (OBBB) introduce cambios históricos, como la exención de impuestos en propinas y horas extras.

La agencia recomienda organizar registros y usar herramientas digitales para evitar demoras al registrar y reclamar los reembolsos tributarios en todo el país, según una publicación en la web del IRS .

¿Cómo impacta la ley OBBB en su declaración de impuestos?

La ley OBBB genera un impacto significativo en los tributos federales y deducciones. El IRS y el Departamento del Tesoro trabajan actualmente en la implementación de estas normas.

Esta legislación elimina el pago de impuestos sobre las propinas, las horas extras y los intereses de préstamos para automóviles. Además, establece una nueva deducción especial para personas mayores que reduce su carga fiscal este año.

¿Qué documentos necesita para declarar sus impuestos?

La planificación tributaria ayuda a presentar una declaración exacta y acelera la recepción del reembolso. Los contribuyentes deben recopilar y organizar todos sus registros financieros antes de iniciar el trámite.

Es posible que muchos ciudadanos reciban el Formulario 1099-K por transacciones digitales. También resulta vital verificar la validez del ITIN o solicitar un IP PIN para proteger su identidad contra fraudes.

¿Cómo agilizar el reembolso al declarar sus impuestos?

El IRS recomienda abrir una cuenta bancaria para recibir el dinero vía depósito directo. Esta modalidad es la forma más rápida y segura de obtener los fondos tras procesar la información.

Las autoridades ofrecen herramientas en línea las 24 horas del día en el portal oficial IRS.gov. Millones de personas utilizan estos recursos para obtener respuestas y asegurar que la retención de impuestos sea la correcta.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube