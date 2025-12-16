Beneficios

Corpoelec realizará jornadas integrales en ocho municipios del 17 al 19 de diciembre; consulte puntos y horarios

La Corporación Eléctrica Nacional tendrá operativos para usuarios residenciales y comerciales.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 03:07 pm
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desplegará operativos de asistencia personalizada en ocho municipios del estado Sucre del 17 al 19 de diciembre.

Estas jornadas buscan facilitar la gestión de trámites y el cumplimiento de obligaciones con el servicio eléctrico.

Los agentes comerciales de la corporación brindarán asesoría personalizada en los siguientes trámites:

  • Actualización de datos de los usuarios.

  • Notificación de deudas pendientes.

  • Pago de facturas del servicio eléctrico.

Cronograma residencial

Las actividades se realizarán en un horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. en las siguientes direcciones:

  • Miércoles 17 de diciembre: Urbanizaciones Gran Mariscal y Doña Ondina.

  • Jueves 18 de diciembre: Urbanizaciones Los Tejados y Siete Soles.

  • Viernes 19 de diciembre: Urbanización Cristóbal Colón.

Atención para usuarios comerciales

Se habilitarán puntos de atención en horario nocturno, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., en las siguientes localidades:

  • Cumaná (municipio Sucre).

  • Carúpano (municipio Bermúdez).

  • Cariaco (municipio Ribero).

  • Marigüitar (municipio Bolívar).

  • Cumanacoa (municipio Montes).

  • Casanay (municipio Andrés Eloy Blanco).

  • Güiria (municipio Valdez).

  • Araya (municipio Cruz Salmerón Acosta).

