Corpoelec realizará jornadas integrales en ocho municipios del 17 al 19 de diciembre; consulte puntos y horarios

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desplegará operativos de asistencia personalizada en ocho municipios del estado Sucre del 17 al 19 de diciembre.
Estas jornadas buscan facilitar la gestión de trámites y el cumplimiento de obligaciones con el servicio eléctrico.
Corpoelec realizará jornadas integrales del 17 al 19 de diciembre
Los agentes comerciales de la corporación brindarán asesoría personalizada en los siguientes trámites:
Actualización de datos de los usuarios.
Notificación de deudas pendientes.
Pago de facturas del servicio eléctrico.
Cronograma residencial
Las actividades se realizarán en un horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. en las siguientes direcciones:
Miércoles 17 de diciembre: Urbanizaciones Gran Mariscal y Doña Ondina.
Jueves 18 de diciembre: Urbanizaciones Los Tejados y Siete Soles.
Viernes 19 de diciembre: Urbanización Cristóbal Colón.
Atención para usuarios comerciales
Se habilitarán puntos de atención en horario nocturno, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., en las siguientes localidades:
Cumaná (municipio Sucre).
Carúpano (municipio Bermúdez).
Cariaco (municipio Ribero).
Marigüitar (municipio Bolívar).
Cumanacoa (municipio Montes).
Casanay (municipio Andrés Eloy Blanco).
Güiria (municipio Valdez).
Araya (municipio Cruz Salmerón Acosta).
