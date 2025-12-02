¿Necesitas solicitar la instalación de un nuevo servicio eléctrico? Corpoelec informa los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ha anunciado una simplificación en la gestión de solicitudes para la obtención del servicio eléctrico por primera vez.

A través de una guía informativa, la empresa estatal detalla los requisitos que deben cumplir las personas naturales que necesiten una nueva conexión, haciendo el proceso "más sencillo de lo que piensas".

Requisitos para Personas Naturales

Corpoelec ha estructurado una lista de requisitos esenciales que los ciudadanos deben presentar para tramitar su contrato de servicio eléctrico inicial:

Cédula de identidad.

Registro de Información Fiscal (RIF)

Documento de alquiler, compra y venta, adjudicación o declaración sucesoral del inmueble.

Si tienes dudas, puedes escribir al DM de la red social Instagram de Corpoelec o acércate al Centro Integral de Atención al Usuario (CIAU).

¿Cómo solicitar un medidor de 220V?

Hoy en día, el voltaje de 220V se ha vuelto indispensable para el funcionamiento óptimo de muchos aparatos, por lo que se puede hacer una solicitud directa a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

¿Cómo es el proceso?

El proceso para solicitar el cambio de voltaje de 110V a 220V debe ser efectuado por un electricista empleado vigente de la empresa, luego de que el usuario cumpla con los requisitos.

Para ello, debe presentar llevar la cuenta contrato del servicio, manifestar por escrito al personal encargado que desea realizar el cambio de 110V a 220V para que se proceda con el cambio de fase.

Es importante contar con documentos de identidad como la cédula laminada vigente.

Una vez realizada la solicitud, el proceso continúa con la inspección técnica por parte de la compañía, de ahí se determina los materiales a usar y el costo del reemplazo, ya que este varía según la edificación.

¿Por qué cambiar a un medidor de 220V?

La principal razón es la compatibilidad y la protección de los electrodomésticos, como secadoras de ropa y aires acondicionados, que solo funcionan correctamente con corriente 220V.

Un trabajador de Corpoelec explicó que conectar equipos que requieren 220V en una toma de 110V puede ser perjudicial. Esto puede causar bajones de luz, que el equipo pierda fuerza e incluso se apague, y a la larga, daños en los aparatos.

