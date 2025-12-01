OMS recomienda estos fármacos para controlar obesidad en adultos: aquí el secreto de la combinación perfecta

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció un giro en sus políticas de salud, ahora recomienda el uso de los medicamentos GLP-1 como herramienta para controlar la obesidad en adultos.

Estos fármacos, utilizados originalmente contra la diabetes, pueden formar parte de una estrategia a largo plazo para bajar peso. El organismo mundial sugiere combinar la medicación con alimentación saludable y actividad física para obtener mejores resultados.

¿Qué son los medicamentos GLP-1 y para qué se usan?

Los medicamentos GLP-1 (péptido-1 similar al glucagón) se conocen popularmente por nombres comerciales como Ozempic o Wegovy. Estos fármacos fueron usados originalmente para el tratamiento de la diabetes, pero han ganado popularidad por su eficacia en la pérdida de peso.

La evidencia creciente demuestra que ayudan a perder peso y reducen el riesgo de afecciones relacionadas con la obesidad. Hoy en día, tienen una aprobación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) también para controlar el peso corporal.

¿Cuál es el cambio de la OMS en el tratamiento de la obesidad?

La recomendación de la OMS marca un cambio significativo en la forma en que la agencia de las Naciones Unidas ha abordado históricamente el tratamiento de la obesidad. El organismo mundial reconoce ahora que estos fármacos pueden formar parte de una estrategia a largo plazo para bajar peso en adultos.

Esta es la primera vez que la OMS incluye formalmente este tipo de medicación en su estrategia contra la obesidad, basándose en la indicación respaldada por la FDA. Anteriormente, la OMS centraba más su enfoque en cambios exclusivos de estilo de vida.

¿Por qué es Importante combinar el fármaco con el estilo de vida?

La OMS añade un matiz importante: sugiere combinar la medicación GLP-1 con alimentación saludable y actividad física. Esta directriz es fundamental porque no se puede confiar solamente en los resultados que otorga el medicamento, según indicó la endocrinóloga Cagney Cristancho, experta en obesidad de la Universidad de Harvard.

“La idea es que todos cambien la forma del estilo de vida. El medicamento es una herramienta poderosa, pero funciona mejor en combinación con dieta y ejercicio para conseguir resultados sostenibles en el combate contra la obesidad”, explicó Cristancho.

¿Qué impacto tiene esta decisión en el costo y la accesibilidad?

La decisión de la OMS aumentará la demanda y la cobertura de los medicamentos GLP-1. Históricamente, el costo de estos fármacos ha sido un problema, siendo catalogado como costoso.

Sin embargo, la especialista afirmó que los precios de estos medicamentos han bajado de forma sustancial en los últimos meses. Se están implementando estrategias para que la medicación pueda alcanzar a muchas más personas, mejorando la accesibilidad aunque siguen siendo costosos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube