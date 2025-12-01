El tratamiento gratuito en Texas con 99% de efectividad contra el VIH: cómo acceder

Suscríbete a nuestros canales

La organización PILLAR ofrece de manera gratuita el tratamiento denominado Profilaxis Preexposición (PrEP) con el objetivo de evitar la propagación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Este programa protege hasta en un 99% a las personas para no infectarse y desarrollar el SIDA, reporta en su sitio web, El Mañana de Nuevo Laredo.

¿Cómo funciona el tratamiento PrEP?

Arturo Díaz, cofundador de PILLAR, explicó que el tratamiento PrEP funciona como una "vacuna contra el VIH" y está dirigido a evitar el contagio en personas que realizan actividades de alto riesgo, explicó al medio local.

Requisitos para calificar:

Someterse a una prueba para detectar el virus.

Resultar negativas en dicha prueba (si resultan positivas, no califican).

Mecanismo del PrEP

Consiste en la ingesta diaria y programada de una pastilla (emtricitabina/tenofovir).

Genera una protección en el organismo para disminuir las probabilidades de adquirir el VIH en caso de exposición.

¿Quién debe usar el PrEP?

La PrEP está indicada para personas que, por su actividad, tienen mayor riesgo de exposición, incluyendo:

Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, así como trabajadoras y trabajadores sexuales.

Personas con mucha actividad sexual y uso irregular del condón.

Personas que asisten a fiestas con intercambio de parejas sexuales y consumo de sustancias.

Personas que tienen o han tenido infecciones de Transmisión Sexual (ITS) recurrentes.

Personas cuya pareja tiene VIH (esté o no en tratamiento).

Para mantenerse en el programa, los pacientes deben someterse a exámenes cada tres meses y deben resultar negativos.

El programa es gratuito gracias a los fondos otorgados por la Comisión de Servicios Humanos y de Salud de Texas.

Para acceder a los programas de apoyo en PILLAR, se puede llamar al teléfono (956) 723-7457.

