Pagos SNAP Carolina del Norte en diciembre: conoce el calendario

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que muchos conocen como cupones de alimentos, sigue siendo un apoyo fundamental para miles de familias en Carolina del Norte.

A continuación, te presentamos el calendario de depósitos, los requisitos actualizados para solicitar este beneficio y una guía clara sobre lo que los beneficiarios pueden y no pueden comprar con su tarjeta EBT.

Artículos autorizados para compra con SNAP en Carolina del Norte

Los fondos SNAP se pueden usar para comprar casi todos los alimentos que se preparan y consumen en casa, incluyendo:

Frutas y verduras: Ya sean frescas, congeladas o enlatadas.

Ya sean frescas, congeladas o enlatadas. Carnes, pescado y aves: Esto incluye mariscos y diferentes cortes de carne para cocinar.

Esto incluye mariscos y diferentes cortes de carne para cocinar. Productos lácteos: Como leche, queso, yogur y huevos.

Como leche, queso, yogur y huevos. Pan y cereales: Incluyendo pan, tortillas, arroz, pasta y avena.

Incluyendo pan, tortillas, arroz, pasta y avena. Bocadillos y bebidas no alcohólicas: Como jugos, agua embotellada y refrescos.

Como jugos, agua embotellada y refrescos. Semillas y plantas: Aquellas que producen alimentos para el consumo en casa (por ejemplo, semillas de tomate o un plantón de pimiento).

Artículos Estrictamente Prohibidos para Compra con SNAP

Los beneficios SNAP no pueden utilizarse para adquirir:

Bebidas Alcohólicas y tabaco: Esto incluye cerveza, vino, licores, cigarrillos y tabaco de cualquier tipo.

Esto incluye cerveza, vino, licores, cigarrillos y tabaco de cualquier tipo. Alimentos calientes: Comidas que estén calientes en el punto de venta o alimentos preparados listos para comer en la tienda (como pollos rostizados calientes, sopas preparadas en el mostrador, etc.).

Comidas que estén calientes en el punto de venta o alimentos preparados listos para comer en la tienda (como pollos rostizados calientes, sopas preparadas en el mostrador, etc.). Artículos no alimentarios: Productos de papel (papel higiénico, servilletas), jabones, productos de limpieza, pañales, cosméticos, o comida para mascotas.

Productos de papel (papel higiénico, servilletas), jabones, productos de limpieza, pañales, cosméticos, o comida para mascotas. Vitaminas y suplementos: Cualquier artículo etiquetado como vitamina o suplemento dietético, independientemente de su forma (píldoras, líquidos, etc.).

Cualquier artículo etiquetado como vitamina o suplemento dietético, independientemente de su forma (píldoras, líquidos, etc.). Artículos para el hogar: Utensilios de cocina, electrodomésticos, o cualquier otro artículo duradero para el hogar.

Calendario de pagos de los cupones SNAP en Carolina del Norte

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) administran el cronograma de pagos de SNAP.

Los beneficiarios reciben sus depósitos de manera escalonada, entre los días 3 y 21 de cada mes, dependiendo del último dígito del Número de Seguro Social (SSN) del titular de la cuenta.

Último Dígito del SSN Día de Disponibilidad del Beneficio 1 Día 3 del mes 2 Día 5 del mes 3 Día 7 del mes 4 Día 9 del mes 5 Día 11 del mes 6 Día 13 del mes 7 Día 15 del mes 8 Día 17 del mes 9 Día 19 del mes 0 Día 21 del mes

Los fondos se depositan directamente en la Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), lo que permite a los titulares acceder a sus cupones de alimentos para comprar productos esenciales.

Requisitos para solicitar SNAP en Carolina del Norte

Si estás pensando en solicitar SNAP, hay ciertos criterios de elegibilidad que debes cumplir, principalmente relacionados con tus ingresos y recursos.

Puedes iniciar el proceso de solicitud en línea a través de ePASS, por correo, o incluso en persona en la oficina del Departamento de Servicios Sociales (DSS) de tu condado, según lo indicado por el NC DHHS.

Aquí te dejo los requisitos básicos:

Residencia: Debes ser residente de Carolina del Norte.

Estatus migratorio: Es necesario ser ciudadano estadounidense o tener un estatus migratorio legal, como ser residente legal permanente.

Límites de ingresos: Los ingresos brutos mensuales de tu hogar no deben superar los límites establecidos por el programa.

Por ejemplo, para muchos hogares, esto es el 200% del Nivel Federal de Pobreza, aunque algunos aplican el 130%. Ten en cuenta que estos límites pueden cambiar y dependen del tamaño de tu hogar.

Por ejemplo, para muchos hogares, esto es el 200% del Nivel Federal de Pobreza, aunque algunos aplican el 130%. Ten en cuenta que estos límites pueden cambiar y dependen del tamaño de tu hogar. Documentación: Necesitarás presentar comprobantes de ingresos, tu número de Seguro Social, facturas mensuales del hogar y, si tienes más de 60 años o eres discapacitado, también facturas médicas.

Es importante mencionar que, los adultos sin dependientes que tengan entre 18 y 55 años, si no están exentos, podrían tener que cumplir con el requisito de trabajar al menos 20 horas a la semana.

