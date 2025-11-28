Pagos SNAP Florida en diciembre: ¿Cuándo recibes los beneficios?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) ha confirmado el calendario para la distribución de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para diciembre de 2025.

Los fondos de asistencia alimentaria se cargarán de manera escalonada en las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de los beneficiarios en el Estado del Sol, garantizando así una distribución ordenada.

¿Qué se puede comprar con los beneficios SNAP en Florida

Los beneficiarios de SNAP utilizan sus fondos para comprar alimentos destinados al consumo en el hogar. Esto incluye:

Frutas y verduras: Las familias pueden adquirir productos frescos, congelados o enlatados.

Carnes, pescados y aves: La tarjeta EBT cubre estos alimentos ricos en proteínas.

Panes y cereales: Los consumidores compran pan, pasta, arroz y otros granos.

Productos lácteos: La gente utiliza los beneficios para leche, queso, yogur y otros derivados lácteos.

Aperitivos y Bbbidas no alcohólicas: Se pueden comprar snacks y bebidas (siempre que no estén calientes en el punto de venta).

Semillas y plantas: Los beneficiarios pueden adquirir semillas y plantas que producen alimentos para el hogar.

Artículos "para hornear": El programa permite la compra de alimentos sin preparar, como una pizza cruda que se puede hornear en casa.

¿Qué productos no se puede adquirir con este beneficio?

El reglamento federal prohíbe el uso de los beneficios SNAP para cualquier artículo que no se considere alimento, o para alimentos que ya estén listos para consumir de inmediato:

Bebidas Alcohólicas y tabaco: El programa no permite la compra de cerveza, vino, licores, cigarrillos ni productos de tabaco.

Comidas Calientes y preparadas: Los beneficiarios no pueden adquirir alimentos que se vendan calientes en el punto de venta, como pollo rostizado o café recién hecho.

Artículos no alimentarios: La EBT no cubre jabones, productos de papel, artículos de limpieza, productos de higiene ni cosméticos.

Medicamentos y suplementos: No se pueden comprar vitaminas, medicamentos o suplementos dietéticos (cualquier producto que tenga una etiqueta de "Supplement Facts").

Comida para mascotas: Los fondos no se pueden usar para alimentos para animales.

Es importante mencionar que, aunque se trata de un cambio a nivel estatal, Florida tiene planes de restringir la compra de refrescos y otras bebidas azucaradas, así como dulces, a partir de abril de 2026.

El cronograma completo de pagos SNAP en Florida

El DCF se encarga de distribuir los beneficios de SNAP desde el día 1 hasta el día 28 de cada mes.

La fecha en la que los beneficiarios reciben su depósito depende directamente de los dígitos 9 y 8 de su número de caso del programa, que se leen al revés y omitiendo el décimo dígito.

Aquí tienes el calendario oficial de pagos de SNAP para diciembre de 2025 en Florida:

Número de caso Fecha de Disponibilidad 00-03 Día 1 04-06 Día 2 07-10 Día 3 11-13 Día 4 14-17 Día 5 18-20 Día 6 21-24 Día 7 25-27 Día 8 28-31 Día 9 32-34 Día 10 35-38 Día 11 39-41 Día 12 42-45 Día 13 46-48 Día 14 49-53 Día 15 54-57 Día 16 58-60 Día 17 61-64 Día 18 65-67 Día 19 68-71 Día 20 72-74 Día 21 75-78 Día 22 79-81 Día 23 82-85 Día 24 86-88 Día 25 89-92 Día 26 93-95 Día 27 96-99 Día 28

¿Cuál es el momento exacto en que se acreditan los beneficios SNAP en Florida?

De acuerdo con la información recabada de la base de 5 millones de usuarios que verifican su saldo en Propel mensualmente, nuestra estimación apunta a que la totalidad (casi el 100%) de los usuarios en Florida tienen sus beneficios disponibles a las 12:00 a.m. (medianoche).

