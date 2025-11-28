Nueva Jersey realizará apertura del CCAP en diciembre: descubra quiénes tendrán prioridad para solicitar el programa

Suscríbete a nuestros canales

Se ha anunciado que el departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey, Estados Unidos (EEUU) iniciará el proceso de reapertura del Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños (CCAP).

Esto, para cubrir un número limitado de cupos, con el objetivo de permitir las solicitudes de nuevos niños en enero.

Recordemos que el CCAP ayuda a los padres con ingresos elegibles que están trabajando, estudiando o cursando capacitación laboral a pagar el cuidado de los niños.

Sin embargo, el programa dejó de aceptar nuevas solicitudes a partir del 1 de agosto de 2025, debido a la escasez de fondos.

Aunque la interrupción de las solicitudes afectó solo a los nuevos inscritos. Es decir, los niños que ya estaban inscritos y que estaban siendo atendidos por el programa siguen recibiendo asistencia.

La comisionada de Servicios Humanos, Sarah Adelman, indicó que la reapertura de la solicitud ampliará esta asistencia vital a 75.000 niños.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio del CCAP?

Explican que la oportunidad de presentar la solicitud se concederá primero a las familias que pertenezcan a los grupos prioritarios del programa y que completen un formulario de inscripción a partir de diciembre.

La cantidad limitada de cupos disponibles se ofrecerá a los grupos prioritarios, de acuerdo con la regulación estatal:

Que incluyen familias con niños sin hogar, niños con necesidades especiales y niños de hogares con ingresos muy bajos.

Debido a la escasez de fondos disponibles, no todos los solicitantes que pertenezcan a un grupo prioritario y a los que se les invite a presentar su solicitud podrán recibir asistencia.

Las familias también pueden comprobar si son elegibles para el Head Start, el programa de cuidado infantil, o si su distrito escolar tiene cuidado infantil gratuito para niños de tres y cuatro años: https://www.childcarenj.gov/Parents/Types, https://www.childcarenj.gov/Parents/Types.

¿Qué debe hacer?

Las familias deberán completar un formulario de registro ingresando cierta información básica y se les notificará cuando puedan completar la solicitud completa.

El formulario de registro estará disponible a partir de diciembre a través de ChildcareJ.gov.

Por lo pronto, las familias pueden inscribirse ahora en ChildcareJ.gov para recibir una alerta por correo electrónico o mensaje de texto cuando el formulario de registro esté disponible.

“Alentamos a las familias a revisar su elegibilidad en nuestro sitio web y a inscribirse para recibir una notificación cuando el formulario de registro esté disponible. Las familias también pueden encontrar información sobre las agencias locales de recursos y referencias para el cuidado infantil (CCR&R), que están a disposición de todas las familias de Nueva Jersey y pueden derivar a aquellas personas que no reúnen los requisitos de la CCAP a servicios de cuidado infantil asequibles”, dijo la subcomisionada de la División de Desarrollo Familiar, Natasha Johnson.

