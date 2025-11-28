Trump toma nuevas medidas migratorios por ataque en Washington: ¿A quiénes afecta?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión inmediata y por tiempo indefinido de todos los trámites migratorios vinculados a ciudadanos afganos.

La decisión se tomó tras el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. El USCIS indicó que la medida busca una revisión más rigurosa de los procedimientos de seguridad y verificación.

¿Cuál fue el motivo para la suspensión de los trámites migratorios?

La suspensión inmediata de los trámites migratorios para ciudadanos afganos se decidió la noche del miércoles tras el tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca. En el incidente resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional.

El USCIS anunció la medida en la plataforma X, señalando que la protección del país es la prioridad en materia migratoria.

La agencia afirmó que la pausa busca permitir una revisión más rigurosa de los procedimientos de seguridad y verificación. Esto refuerza las políticas de seguridad nacional del gobierno.

¿Qué dijo el presidente Trump sobre la decisión del USCIS?

El anuncio del USCIS se produjo poco después de un mensaje del presidente Donald Trump, quien insistió en la necesidad de examinar nuevamente los expedientes migratorios correspondientes al gobierno del exmandatario Joe Biden.

La investigación se enfocará en las personas que ingresaron a Estados Unidos (EEUU) procedentes de Afganistán durante ese período.

Desde la Casa Blanca, Trump defendió la decisión, señalando que “debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado desde Afganistán bajo el mandato de Biden”.

El mandatario añadió que se tomarán las medidas necesarias para expulsar a cualquier persona que no aporte al país, diciendo: “Si no pueden amar a nuestra nación, no los queremos”.

Esta revisión busca garantizar que todos los individuos cumplan con los estándares de seguridad y que su presencia no representa un riesgo.

La suspensión es por tiempo indefinido, subraya la seriedad con la que el gobierno toma la seguridad nacional tras el reciente ataque. La medida implica una paralización total de las solicitudes de visado, asilo y otros trámites migratorios.

