¡Atención! Este banco inicia jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard: oficinas activas

Mercantil Banco anunció una jornada especial para la sustitución de la tarjeta débito Mastercard.
Este operativo se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre en oficinas seleccionadas a nivel nacional.
La información la reveló la entidad financiera a través de sus redes sociales.
Inicia jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard
La institución bancaria extenderá su horario de atención para esta jornada, para gestionar el mayor número de clientes posible:
-
Fechas: Del 1 al 5 de diciembre.
-
Horario: Desde las 08:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.
Para la comodidad de los clientes, Mercantil Banco ha habilitado una Red de Oficinas en distintos estados del país para realizar el canje de la tarjeta. Las sedes incluyen:
|Estado
|Oficina/Ubicación
|Distrito Capital
|Avenida España, Santa Mónica
|Miranda
|C.C. Millennium
|La Guaira
|Catia la Mar
|Táchira
|San Cristóbal II
|Mérida
|El Vigía
|Carabobo
|Shopping Center
|Portuguesa
|Turén
|Sucre
|Cumaná
|Bolívar
|Paseo Orinoco
|Nueva Esparta
|Terranova, Centro Sambil
