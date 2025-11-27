¡Atención! Este banco inicia jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard: oficinas activas

Trámites

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 03:10 pm
Mercantil Banco anunció una jornada especial para la sustitución de la tarjeta débito Mastercard.

Este operativo se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre en oficinas seleccionadas a nivel nacional.

Inicia jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard

La institución bancaria extenderá su horario de atención para esta jornada, para gestionar el mayor número de clientes posible:

  • Fechas: Del 1 al 5 de diciembre.

  • Horario: Desde las 08:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Para la comodidad de los clientes, Mercantil Banco ha habilitado una Red de Oficinas en distintos estados del país para realizar el canje de la tarjeta. Las sedes incluyen:

Estado Oficina/Ubicación
Distrito Capital Avenida España, Santa Mónica
Miranda C.C. Millennium
La Guaira Catia la Mar
Táchira San Cristóbal II
Mérida El Vigía
Carabobo Shopping Center
Portuguesa Turén
Sucre Cumaná
Bolívar Paseo Orinoco
Nueva Esparta Terranova, Centro Sambil

 

