¡Atención! Este banco inicia jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard: oficinas activas

Mercantil Banco anunció una jornada especial para la sustitución de la tarjeta débito Mastercard.

Este operativo se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre en oficinas seleccionadas a nivel nacional.

La información la reveló la entidad financiera a través de sus redes sociales.

Inicia jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard

La institución bancaria extenderá su horario de atención para esta jornada, para gestionar el mayor número de clientes posible:

Fechas: Del 1 al 5 de diciembre.

Horario: Desde las 08:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Para la comodidad de los clientes, Mercantil Banco ha habilitado una Red de Oficinas en distintos estados del país para realizar el canje de la tarjeta. Las sedes incluyen:

Estado Oficina/Ubicación Distrito Capital Avenida España, Santa Mónica Miranda C.C. Millennium La Guaira Catia la Mar Táchira San Cristóbal II Mérida El Vigía Carabobo Shopping Center Portuguesa Turén Sucre Cumaná Bolívar Paseo Orinoco Nueva Esparta Terranova, Centro Sambil

