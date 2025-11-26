EXTRAOFICIAL: establecen nuevos formatos de publicación de la tasa del BCV en comercios

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) habría aprobado en días recientes lo que será el nuevo formato de publicación de la tasa oficial del BCV, que deberán tener expuestos los comercios.

Este nuevo formato es de uso obligatorio, por lo que quedan sin efecto los formatos anteriores.

El mismo incluye un código QR para que en caso de irregularidades, el cliente haga las denuncias directas al Sistema de Gestión de Denuncia.

