Sepa más: Plataforma Patria pagará bono especial de más de 29 mil bolívares

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios de la Plataforma Patria están a la espera de un depósito que superará los 29 mil bolívares.

Esta bonificación está dirigida a un grupo selecto de empleados públicos, según el cronograma habitual.

Este monto, uno de los más altos distribuidos por el sistema, se paga de forma gradual a cada beneficiario.

Plataforma Patria pagará bono especial

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el histórico de pagos del Sistema Patria, se entrega el Bono de Corresponsabilidad y Formación.

Este esperado estipendio está destinado a los trabajadores de empresas del Estado venezolano, como el Ministerio para la Defensa, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Corpoelec, la Presidencia y otros cargos dentro del Ejecutivo.

En octubre de 2025, la entrega fue por un monto de 28.584 bolívares, equivalente a 128 dólares a la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela de 221,74 bolívares por dólar.

¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos y a quiénes los reciben?

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después, seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic en “denunciar”.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube