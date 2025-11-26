Sepa más: Plataforma Patria pagará bono especial de más de 29 mil bolívares

Usuarios de la Plataforma Patria están a la espera de un depósito que superará los 29 mil bolívares.
Esta bonificación está dirigida a un grupo selecto de empleados públicos, según el cronograma habitual.
Este monto, uno de los más altos distribuidos por el sistema, se paga de forma gradual a cada beneficiario.
Plataforma Patria pagará bono especial
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
De acuerdo con el histórico de pagos del Sistema Patria, se entrega el Bono de Corresponsabilidad y Formación.
Este esperado estipendio está destinado a los trabajadores de empresas del Estado venezolano, como el Ministerio para la Defensa, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Corpoelec, la Presidencia y otros cargos dentro del Ejecutivo.
En octubre de 2025, la entrega fue por un monto de 28.584 bolívares, equivalente a 128 dólares a la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela de 221,74 bolívares por dólar.
¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos y a quiénes los reciben?
-
Se debe ingresar a la pestaña del perfil.
-
Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias.
-
Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona.
-
Después, seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde.
-
Finalmente, dar clic en “denunciar”.
También puede visitar nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube