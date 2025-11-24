Bonos de la Patria: pagos que comenzarán a entregar en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzará a pagar al menos cuatro bonos y montos especiales hasta el próximo sábado 29 de noviembre.

La entrega se realiza de forma directa y los montos son aprobados por el Ejecutivo Nacional.

Bonos de la Patria: pagos que comenzarán a entregar

Según el cronograma habitual de pagos y asignaciones, los próximos bonos a entregar son los siguientes:

Bono Cultores Populares: Se estima un pago por encima de los 9.200 mil bolívares.

Bono El Buen Pastor: Se estima una suma por encima de los 2.700 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz: Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos sobre los 17.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 29 mil bolívares.

¿Cómo actualizar desde casa el Carnet de la Patria?

Instale la aplicación veQR - Somos Venezuela: Puede hacer clic aquí para descargarla en el siguiente link: https://veqr-somos-venezuela.uptodown.com/android/descargar Abra la aplicación veQR en su dispositivo móvil. Inicie sesión con su usuario del Sistema Patria o Carnet de la Patria e introduzca el código de verificación que recibirá en el teléfono que tiene registrado. Vaya a la sección Registros y haga clic en "Registros" en la interfaz principal de la aplicación. Seleccione la tarjeta Registros y haga clic en la tarjeta que también se llama "Registros". Haga clic en Registro de Prueba e ingrese su número de cédula de identidad (C.I.). Actualice su código QR dándole clic en "MisQR" y actualice su código QR. Confirme la actualización, escaneando el código QR de su Carnet de la Patria o ingrese su número de cédula y confirme que el usuario ha sido actualizado cuando aparezca un punto de color gris en el lado derecho.

