Patria pagará estos cuatro bonos y montos especiales del 24 al 29 de noviembre

El Sistema Patria tiene prevista la asignación de una serie de bonos y montos especiales entre el lunes 24 y el sábado 29 de noviembre.

Estos pagos serán liberados de manera directa a la billetera digital y serán notificados a los beneficiarios vía mensaje de texto.

Patria libera estos cuatro bonos y montos especiales

De acuerdo con el cronograma de pagos y asignaciones, los próximos bonos a entregar son los siguientes:

Bono Cultores Populares. Se estima un pago por encima de los 9.200 mil bolívares.

Bono El Buen Pastor: Se estima una suma por encima de los 2.700 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz. Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos sobre los 17.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación. Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 29 mil bolívares.

Una vez que reciba la notificación vía mensaje de texto del número corto 67373 o a través de la aplicación VeMonedero, siga estos pasos:

Ingrese al Sistema Patria. Acceda con su usuario y contraseña.

Acepte la asignación. Sección "Monedero" y luego a "Recibir Bonos" o haga clic en la notificación de la billetera digital para aceptar el subsidio.

Transferencia a cuenta bancaria. Vaya a la sección "Monedero" y seleccione la opción "Retiro de Fondos". Escoja la cuenta bancaria afiliada y confirme el monto a transferir.

Para evitar que el sistema demore o restrinja la asignación de pagos, la plataforma recomienda tener al día los siguientes aspectos:

Mantener la verificación y el código QR del Carnet de la Patria actualizado.

Responder las encuestas de salud y sociales que aparecen en la plataforma.

Es crucial tener el nivel de verificación máximo dentro de la plataforma (verificar correo, teléfono, datos de residencia y laborales).

El sistema valora que los usuarios utilicen el saldo del monedero para pagar servicios (como CANTV, Corpoelec o gasolina) antes de transferir la totalidad a la banca.

