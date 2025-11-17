Patria paga bono por más de Bs 26 mil: quiénes lo cobran y cuándo lo activan

Suscríbete a nuestros canales

Un bono por más de 26 mil bolívares, que corresponde a noviembre de 2025, se activará en el Sistema Patria y llegará a través del monedero digital.

Este es uno de los pagos inexados más altos que libera el Gobierno por medio de la plataforma virtual.

Patria paga bono por más de Bs 26 mil

Este estipendio forma parte del complemento del ingreso mínimo integral.

Los beneficiarios de este pago reciben la confirmación, vía mensaje de texto y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el histórico de asignaciones del Sistema Patria, se otorga el Ingreso por Guerra Económica para los jubilados de la administración pública.

Trabajadores jubilados de la administración pública que no reciben el cestaticket cobrarán 112 dólares indexados por el Ingreso Contra la Guerra Económica (26.208 bolívares aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación del estipendio.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Además, se prevé que habrá pago del bono "Fin de Año" o Ingreso de "Fin de Año" contra la Guerra Económica; el monto ronda los 3.510 bolívares.

