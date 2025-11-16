¡Atención, jubilados! Patria prepara el pago del Ingreso contra la Guerra Económica: monto en bolívares

Suscríbete a nuestros canales

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket en Venezuela se encuentra a la espera del pago por el Ingreso contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria.

Este ingreso por Guerra Económica llegará durante noviembre 2025 con nuevo monto en el monedero digital.

En comparación con el mes de octubre, que se otorgó a este sector con el monto de 22.288 bolívares.

¿Cuánto cobrarán en bolívares los jubilados en noviembre 2025?

Trabajadores jubilados de la administración pública que no reciben el cestaticket cobrarán 112 dólares indexados por el Ingreso Contra la Guerra Económica (26.208 bolívares aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV)).

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación del estipendio.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, se prevé que habrá pago del bono "Fin de Año" o Ingreso de "Fin de Año" contra la Guerra Económica; el monto ronda los 3.510 bolívares.

Nota: Los montos varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV y según lo estipule el Ejecutivo Nacional.

