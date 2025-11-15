Informan sobre entrega de nueva bonificación por más de Bs 1.200: quiénes la cobran

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria habría iniciado la entrega de una nueva bonificación por más de 1.200 bolívares.

El Canal Patria Digital en Telegram informó sobre la asignación de este pago en el monedero digital.

Informan sobre entrega de nueva bonificación

De acuerdo con el reporte, la entrega de este bono arrancó este viernes 14 de noviembre.

"El Sistema Patria informa que este viernes inició el pago de la Misión Robert Serra, correspondiente al mes de noviembre 2025, a través de la Plataforma Patria. Monto: 1.248,80 Bs.", se lee en la publicación.

El Bono Misión "Robert Serra": Lanzamiento con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia.

Este sábado 15 de noviembre, el Sistema Patria paga una serie de bonos a través de su monedero digital.

Ingreso contra la Guerra Económica: Dirigido a los trabajadores activos de la administración pública por un total de 28.080 bolívares.

Ingreso "Fin de Año" contra la Guerra Económica: Para los empleados activos y jubilados de la administración pública venezolana, el monto asignado es de 4.680 bolívares, equivalentes a 20 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de 234,00. bolívares. La asignación subió 700 bolívares, lo que equivale a un 17,59% de aumento sobre el monto de octubre, que fue por 3.980 bolívares. Este pago que otorga el Gobierno Nacional es ideado como parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado, nómina especial. Por un monto de 26.640,00 bolívares.

