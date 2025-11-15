Patria asigna "megabono" por más de Bs. 26.000 este 14 de noviembre: ¿quiénes lo cobran?

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este 14 de noviembre, inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, noviembre 2025, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de las empresas estratégicas del estado, nómina especial.

Por un monto de 26.640,00 Bs

Pero de acuerdo al canal Patria, los montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

¿Cómo activar los bonos en el Sistema Patria?

Para activar los pagos en el Sistema Patria debes seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la confirmación de la asignación del beneficio.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

La entrega de estos bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

