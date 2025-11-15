La posición de Robert F. Kennedy sobre la moda de los péptidos entre artistas e influencers

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez más estadounidenses se inyectan sustancias químicas no aprobadas que se promocionan como métodos para aumentar la masa muscular, rejuvenecer la piel y prolongar la vida. Este fenómeno que ha sido impulsado en gran medida por artistas e influencers. El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., se ha posicionado como un defensor de estos tratamientos alternativos, generando polémica ante el problema de las inyecciones de péptidos no autorizadas por la FDA y la preocupación de expertos en salud pública.

La moda de los péptidos y su auge entre celebridades

Detrás de esta tendencia se encuentra la creciente popularidad de los medicamentos para bajar de peso GLP-1, una clase de los llamados péptidos aprobados para ayudar a perder peso rápidamente. Sin embargo, muchos otros péptidos que promocionan influencers y artistas no están aprobados para uso humano y su evidencia se basa en estudios con animales. El Dr. Eric Topol, experto en métodos de investigación, advierte:

"Ninguno de ellos está probado. Ninguno ha pasado por lo que se consideraría ensayos clínicos adecuados, pero aún así, mucha gente los está tomando. Es realmente extraordinario."﻿

El fenómeno de la promoción de péptidos como el BPC-157 se ha difundido ampliamente, incluso siendo alabado por figuras como Joe Rogan, a pesar de que péptidos como este están prohibidos por las autoridades deportivas internacionales por considerar dopantes.

Robert F. Kennedy Jr. y la guerra contra la FDA

Kennedy ha expresado su oposición a la estricta regulación de la FDA, comprometiéndose a acabar con lo que denomina la “guerra de la FDA” contra los péptidos y otras terapias alternativas bajo su movimiento "Make America Healthy Again". En sus palabras:

"La guerra de la FDA contra la salud pública está a punto de terminar. Esto incluye su agresiva represión de psicodélicos, péptidos y células madre..."

Mientras la FDA trabaja para controlar la venta y promoción de péptidos no autorizados, la comunidad de defensores liderada por Kennedy y sus aliados busca flexibilizar estas restricciones, a menudo generando preocupación por la seguridad. Paul Knoepfler, biólogo celular, advierte:

"Los péptidos de grado de investigación contienen impurezas... Cuando alguien se lo inyecta bajo la piel, ¿qué obtiene?"﻿

El problema radica en que muchos péptidos se venden con etiquetas que indican que son “solo para uso en investigación”, un mecanismo para evadir las leyes que protegen a los consumidores de productos potencialmente peligrosos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube