FDA ordena un retiro de emergencia: ensaladas de atún de esta famosa marca bajo sospecha de listeria

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia de alto nivel sobre el retiro de 15 productos que contienen ensalada de atún.

Esto debido a una posible contaminación con listeria monocytogenes según informó Newsweek en su portal web.

Este problema se relaciona con el pan rallado que la empresa Reser's Fine Food, con sede en Idaho, utilizó como ingrediente.

Las tiendas Albertsons, Randalls y Tom Thumb en varios estados del sur y las tiendas Jewel Osco en el Medio Oeste comenzaron a retirar estos productos desde mediados de julio.

Lista de productos infectados

Los productos retirados son:

PLATOS PREPARADOS ENSALADA DE ATÚN CUATRO

PLATOS PREPARADOS ENSALADA DE ATÚN

PLATOS PREPARADOS ENSALADA DE ATÚN SOSTENIBLE CROISSANT SÁNDWICH

Jewel Osco ENSALADA DE ATÚN

ENSALADA DE ATÚN PREMIUM DE PLATOS PREPARADOS

BANDEJA DE SNACKERS DE ENSALADA DE ATÚN Y COMIDAS PREPARADAS

PLATOS PREPARADOS ENSALADA DE ATÚN CROISSANT SÁNDWICH

PLATOS PREPARADOS ENSALADA DE ATÚN SOBRE LECHUGA

ENSALADA DE ATÚN PREMIUM Randalls

Randalls MINI ENSALADA CROISSANT BANDEJA DE 16 PULGADAS

Randalls MINI ENSALADA CROISSANT BANDEJA DE 18 PULGADAS

Randalls Sándwich de ensalada Bandeja de 12 pulgadas

Randalls Sándwich de ensalada Bandeja de 16 pulgadas

Jewel Osco SÁNDWICHES CLUB CON ENSALADA

Nivel de peligro

La FDA clasifica estos retiros como Clase I, la categoría más grave, advirtiendo que la listeria puede provocar infecciones severas. Esto especialmente en grupos vulnerables como niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Aunque las personas sanas pueden experimentar síntomas leves como fiebre y dolor abdominal, la infección puede tener consecuencias graves para mujeres embarazadas, incluyendo abortos espontáneos y muerte fetal.

La FDA recomienda a los consumidores que adquirieron estos productos no consumirlos y, en su lugar, desecharlos o devolverlos para obtener un reembolso.

Hasta el momento, las autoridades no reportan reacciones adversas relacionadas con estos productos.

La FDA aconseja a quienes manejaron estos alimentos que limpien y desinfecten adecuadamente cualquier superficie o utensilio que haya estado en contacto con ellos. Esto debido a que la listeria puede sobrevivir en temperaturas refrigeradas y propagarse fácilmente.

Para más información, los consumidores pueden comunicarse con el Centro de atención al cliente de Albertsons Companies. El monitoreo de estos productos continúa mientras los retiros siguen activos.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube