¡Atención, inmigrantes en EE.UU.! Así puedes acceder a las ayudas de la fundación de Carlos Slim: ofrece apoyo legal, médico y educativo

Su propósito es apoyar a la comunidad latina en los Estados Unidos, proporcionándoles las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y fomentar su crecimiento tanto personal como profesional.

La plataforma se ha consolidado como un recurso clave. Los usuarios pueden aprender inglés, encontrar oportunidades de trabajo, acceder a cursos de capacitación y entender los complejos procesos de inmigración.

Además, Acceso Latino ofrece orientación legal sin costo. Todos estos servicios están disponibles en línea y en español, y no tienen ningún costo para el usuario.

¿Qué ayuda ofrece Acceso Latino a inmigrantes en Estados Unidos?

Acceso Latino proporciona una variedad de herramientas para atender las necesidades más importantes de la comunidad inmigrante, especialmente la latina, en Estados Unidos.

La plataforma ofrece contenido sobre el idioma, la búsqueda de empleo, la ciudadanía y la asistencia legal.

Ayuda para obtener la ciudadanía

La ciudadanía estadounidense es un paso importante para muchos inmigrantes, y Acceso Latino ayuda a las personas a prepararse para este proceso. Los usuarios encuentran guías y materiales para el examen de naturalización.

Además, la plataforma ofrece simuladores con preguntas muy parecidas a las oficiales, lo que permite a los inmigrantes practicar y sentirse más seguros para el día del examen.

Clases de inglés gratuitas

Uno de los mayores desafíos para los inmigrantes en Estados Unidos es el idioma. Para ayudar, Acceso Latino ofrece una sección con diversas plataformas para aprender inglés en línea.

En este espacio, los usuarios pueden encontrar cursos y herramientas de estudio, como:

Académica

Duolingo

Cambridge

Easy World of English

VOA Learning English

EWA English

Este recurso es invaluable para quienes buscan adaptarse más rápido, ya que permite a las personas elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Asesoría legal y trámites para su estadía legal en Estados Unidos

Para abordar la complejidad de los trámites migratorios, Acceso Latino proporciona orientación legal sobre temas de inmigración, empleo y derechos civiles.

Aunque este apoyo no es un sustituto para un abogado, ayuda a las personas a entender sus derechos y a tomar decisiones informadas.

Ayuda para conseguir empleo

Acceso Latino ofrece capacitación laboral como uno de sus principales pilares. La plataforma brinda acceso a cientos de cursos gratuitos en más de 20 áreas, incluyendo ventas, computación, administración, cocina, mecánica y salud.

Muchos de estos cursos permiten a los usuarios obtener un diploma digital que pueden añadir a su currículum o presentar a futuros empleadores, reseña Trámites USA.

Además, la plataforma proporciona consejos para redactar un currículum eficaz, prepararse para entrevistas y utilizar sitios de búsqueda de empleo.

Acceso Latino, con esta capacitación gratuita, se convierte en una herramienta invaluable para los inmigrantes en Estados Unidos que desean mejorar su situación económica.

