Ciudadanía americana en Texas: conozca las oficinas habilitadas para hacer el trámite

Dar el paso para iniciar el trámite de la ciudadanía americana es un evento de gran importancia para los inmigrantes elegibles que hacen vida en el país, por esa razón es necesario estar informados lo mejor posible sobre cómo y dónde hacer la solicitud.

Como ya es de conocimiento popular es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el encargado de recibir y procesar todo lo correspondiente al proceso.

Sin embargo, los interesados en hacer la solicitud deben tener presente que entre la gran variedad de oficinas con las que cuenta USCIS, no todas están habilitadas para recibir este tipo de peticiones.

Sin embargo, primero vamos a hablar de qué se necesita enviar a USCIS para iniciar la tramitación de la ciudadanía americana:

Documentación básica para solicitar la ciudadanía en EEUU

Estamos hablando del Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, el cual es documento principal que se debe presentar ante el USCIS.

Puede obtener información sobre cómo debe presentarse en el siguiente video de USCIS:

https://www.youtube.com/watch?v=MCamOi2jSDQ

Entonces, existen dos formas de comenzar el procedimiento: en línea o por correo postal.

Todos los formatos de la agencia de inmigración se pueden encontrar en el sitio web para descargar en PDF, pero ojo, que los formularios suelen actualizarse cada tanto y debes verificar que estés descargando la versión aceptada.

De hecho, el más reciente es el siguiente: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/n-400.pdf.

De enviar una versión anterior o incompleta, su trámite podrá ser rechazado, sin la devolución del pago.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, para quienes soliciten una reducción de tarifa o exención de pago no es posible hacer el trámite en línea.

Por lo que se debe enviar el formato impreso, junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia requerida, señala la agencia.

A estas direcciones debe enviarse en Texas

Las direcciones de USCIS para presentar la petición del beneficio migratorio en el estado de Texas, actualizadas a agosto 2025, son las siguientes:

Localidad Segura de USCIS en Dallas (Lockbox)

Entregas por Correo Postal de Estados Unidos (USPS):

USCIS

Attn: N-400

P.O. Box 660060

Dallas, TX 75266-0060

Entregas de mensajería por FedEx, UPS o DHL:

USCIS

Attn: N-400 (Box 660060)

2501 S State Hwy 121 Business

Suite 400

Lewisville, TX 75067-8003

Tenga presente que, cuando se escriba la dirección en el paquete, el solicitante se asegure de colocar la dirección completa proporcionada en la página web de USCIS.

Esto incluye la línea de asunto (Attn:), lo que ayudará a que se procese y se envíe la solicitud o petición correctamente.

