Gana hasta $25 por hora en Miami: empresa busca trabajador bilingüe, ofrece atractivos beneficios

Aquellos que se encuentran en la búsqueda de empleo en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), y sean bilingües, tienen una nueva oportunidad laboral disponible, entérese de qué se trata el puesto y si cumple con los requisitos y habilidades que exigen.

En esta oportunidad el empleador es Gofo Inc., también conocida como GOFO Express, empresa de logística y entrega de paquetería que se especializa en el servicio de "última milla" (last-mile delivery) en EEUU.

La vacante fue publicada en el portal especializado de Indeed.

Sobre la propuesta de empleo de GOFO Express

En Gofo Inc. están en la búsqueda de un/a “Dispatch Lead” o un/a “Líder de despacho”.

Se trata de un puesto de tiempo completo en 1080 SE 5th Street, Hialeah, FL 33010.

“El líder de despacho se coordinará con múltiples compañías de camiones para programar y supervisar el transporte de camiones entre las etapas ATA y ASCAN, asegurando una entrega oportuna, eficiente y con costos controlados. Este rol requiere manejo de datos, habilidades de optimización de envíos y experiencia en el uso de sistemas logísticos”, señalan en la propuesta.

Entre las labores de la persona contratada destaca:

Comunicarse con múltiples empresas de camiones para organizar y supervisar las transferencias de camiones entre las etapas ATA y ASCAN

Mantener y actualizar la hoja de programación de camiones para garantizar registros precisos y en tiempo real

Supervise las salidas y llegadas a tiempo y la eficiencia de la carga

Requisitos para los postulantes

Optimice los costos de programación mientras mantiene la eficiencia operativa

Garantizar altos estándares de calidad y eficiencia en las operaciones de despacho y transferencia de camiones

Completar otras tareas asignadas por el supervisor

Fluidez en español e inglés (hablar y escribir), que sea capaz de comunicarse claramente con los conductores y la gerencia

Se prefiere despacho previo o experiencia de campo relacionada

Sólido análisis de datos y habilidades rápidas para tomar decisiones

La familiaridad con los sistemas GIS y la tecnología GPS es una ventaja

Conocimiento de las prácticas de planificación de transporte y gestión de flotas

Competente en software de gestión logística y Microsoft Excel

Fuertes habilidades organizativas y capacidad para realizar múltiples tareas en un entorno acelerado

Solucionador de problemas proactivo con atención al detalle

Experiencia en despacho o coordinación logística

Competente en la creación de hojas de cálculo y el manejo de datos básicos con Excel

Dispuesto a trabajar en turnos rotativos (día/noche) con buena adaptabilidad a la programación

Capaz de trabajar los fines de semana y flexible con los arreglos de trabajo

Vale la pena destacar que alientan la postulación de personas con antecedentes penales.

Salario y beneficios + Postulación

GOFO Express propone un salario que va des los $23 a los $25 por hora.

También ofrece los siguientes beneficios:

401(k)

Seguro dental

Seguro de enfermedad

Tiempo libre remunerado

Seguro de visión

Si considera que este puesto es adecuado para usted, que cumple con las exigencias de la empresa y quiere postularse, puede hacerlo en el siguiente enlace: Líder de despacho (se requiere bilingüe) - Hialeah, FL 33010 - Indeed.com.

