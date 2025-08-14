¡Atención migrantes en Chile! Arranca operativo de control migratorio: estos son los documentos que debe tener a mano

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Chile, arrancó un operativo de control migratorio en el país para regularizar a los inmigrantes en condición irregular.

El estudio jurídico, TC Abogados, informó de este operativo a través de su cuenta en la red social Instagram.

Operativo de control migratorio en Chile

De acuerdo con la información proporcionada, el operativo está dirigido a "inmigrantes calificados como irregulares".

Asimismo, señala que esta información se entrega "como alivio" a las angustias de las nuevas políticas migratorias del país.

Documentos que debe tener a mano

En este sentido el estudio jurídico TC Abogados recomendó tener a la mano los siguientes documentos:

Pasaporte, cédula o DNI (vigente o no)

Constancia de regularización o comprobante de cita

Correos oficiales que respalden tu solicitud

Certificados laborales

Comprobante de domicilio

Prueba de empadronamiento

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube