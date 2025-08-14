Migrantes

¡Atención migrantes en Chile! Arranca operativo de control migratorio: estos son los documentos que debe tener a mano

El operativo está dirigido a "inmigrantes calificados como irregulares"

Por Selene Rivera
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 10:31 pm
Foto: Referencial

El gobierno de Chile, arrancó un operativo de control migratorio en el país para regularizar a los inmigrantes en condición irregular.

El estudio jurídico, TC Abogados, informó de este operativo a través de su cuenta en la red social Instagram.

Operativo de control migratorio en Chile

De acuerdo con la información proporcionada, el operativo está dirigido a "inmigrantes calificados como irregulares".

Asimismo, señala que esta información se entrega "como alivio" a las angustias de las nuevas políticas migratorias del país.

Documentos que debe tener a mano

En este sentido el estudio jurídico TC Abogados recomendó tener a la mano los siguientes documentos:

  • Pasaporte, cédula o DNI (vigente o no)
  • Constancia de regularización o comprobante de cita
  • Correos oficiales que respalden tu solicitud
  • Certificados laborales
  • Comprobante de domicilio
  • Prueba de empadronamiento

 

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
comida
Miércoles 13 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América