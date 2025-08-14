¡Atención migrantes en Chile! Arranca operativo de control migratorio: estos son los documentos que debe tener a mano

El gobierno de Chile, arrancó un operativo de control migratorio en el país para regularizar a los inmigrantes en condición irregular.
El estudio jurídico, TC Abogados, informó de este operativo a través de su cuenta en la red social Instagram.
Operativo de control migratorio en Chile
De acuerdo con la información proporcionada, el operativo está dirigido a "inmigrantes calificados como irregulares".
Asimismo, señala que esta información se entrega "como alivio" a las angustias de las nuevas políticas migratorias del país.
Documentos que debe tener a mano
En este sentido el estudio jurídico TC Abogados recomendó tener a la mano los siguientes documentos:
- Pasaporte, cédula o DNI (vigente o no)
- Constancia de regularización o comprobante de cita
- Correos oficiales que respalden tu solicitud
- Certificados laborales
- Comprobante de domicilio
- Prueba de empadronamiento
