¿Tienes 18 años y no te has cedulado? Puedes ir a cualquier oficina Saime con estos requisitos

Aquellos ciudadanos venezolanos de 18 años que nunca han tenido cédula de identidad, pueden iniciar el trámite del documento en cualquier oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Así lo dio a conocer el ente identificador, en su cuenta de la red social de Instagram, donde precisó que llevar a cabo este proceso debe presentar una serie de requerimientos.

Los requisitos a llevar son:

Acta de nacimiento original.

Copia de la cédula de identidad de los padre original (opcional).

Esperar aprobación del ente identificador el cual se comunicará por los números de contacto suministrados importantes.

Agregó que el trámite de este documento, el cual es gratuito, finaliza en la misma oficina en la que se entregan los documentos.