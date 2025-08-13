Saime anuncia fecha de recepción de solicitudes para tramitar salvo conductos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó este miércoles, que a partir del próximo 18 de agosto, comenzarán a recibir las solicitudes y emisión de documentos de viaje (salvo conductos) para los venezolanos que se encuentran fuera del país y no tienen pasaporte o lo tienen vencido.

"Próximamente anunciaremos más información sobre otros documentos", detalló el Saime a través de su cuenta en Instagram.

Un salvoconducto es un documento de viaje provisional que permite a los venezolanos con pasaporte vencido o sin pasaporte regresar a Venezuela. El Saime, ente encargado de la identificación y migración en Venezuela, emite este documento en situaciones excepcionales y para casos específicos.

¿Qué es el salvoconducto?

Es un documento temporal que sustituye al pasaporte para permitir el ingreso a Venezuela. Se otorga en situaciones de emergencia o cuando el pasaporte está vencido o extraviado.

¿Cómo solicitarlo?

1. Reúne los requisitos: Generalmente, se necesita una copia de la cédula de identidad venezolana, copia del pasaporte (si lo tienes), boleto aéreo y una fotografía tipo carnet.

2. Contacta al consulado o embajada venezolana: En algunos casos, se puede solicitar a través de correo electrónico o plataforma virtual.

3. Envía la solicitud con los documentos requeridos: Adjunta los documentos escaneados en formato PDF y proporciona datos de contacto.

4. Espera la respuesta: El consulado o embajada evaluará la solicitud y te contactará para informarte sobre el proceso.

5. Si es aprobado, obtén el salvoconducto: Se te indicará cómo recoger el documento o si se te enviará por medios digitales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube