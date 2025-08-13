Documentos

Saime anuncia fecha de recepción de solicitudes para tramitar salvo conductos

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 03:16 pm
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó este miércoles, que a partir del próximo 18 de agosto, comenzarán a recibir las solicitudes y emisión de documentos de viaje (salvo conductos) para los venezolanos que se encuentran fuera del país y no tienen pasaporte o lo tienen vencido.

"Próximamente anunciaremos más información sobre otros documentos", detalló el Saime a través de su cuenta en Instagram.

Un salvoconducto es un documento de viaje provisional que permite a los venezolanos con pasaporte vencido o sin pasaporte regresar a Venezuela. El Saime, ente encargado de la identificación y migración en Venezuela, emite este documento en situaciones excepcionales y para casos específicos. 

¿Qué es el salvoconducto?

Es un documento temporal que sustituye al pasaporte para permitir el ingreso a Venezuela. Se otorga en situaciones de emergencia o cuando el pasaporte está vencido o extraviado. 

¿Cómo solicitarlo?

  • 1. Reúne los requisitos:

    Generalmente, se necesita una copia de la cédula de identidad venezolana, copia del pasaporte (si lo tienes), boleto aéreo y una fotografía tipo carnet. 

  • 2. Contacta al consulado o embajada venezolana:

    En algunos casos, se puede solicitar a través de correo electrónico o plataforma virtual. 

  • 3. Envía la solicitud con los documentos requeridos:

    Adjunta los documentos escaneados en formato PDF y proporciona datos de contacto. 

  • 4. Espera la respuesta:

    El consulado o embajada evaluará la solicitud y te contactará para informarte sobre el proceso. 

  • 5. Si es aprobado, obtén el salvoconducto:

    Se te indicará cómo recoger el documento o si se te enviará por medios digitales. 

