El IRS lanza un alivio inesperado para estos contribuyentes: ¿Cuánto dinero extra recibirás?

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado una actualización importante que beneficia directamente a los adultos mayores en su declaración federal.

Si tienes 65 años o más, la normativa fiscal actual te permite acceder a una deducción estándar más alta, lo que reduce tu ingreso imponible y, por ende, la cantidad de impuestos que debes pagar al tío Sam.

Este alivio financiero es crucial para quienes dependen de ingresos fijos, como pensiones o el Seguro Social, ya que les ayuda a conservar una mayor parte de su patrimonio anual.

¿Cómo funciona la deducción estándar adicional del IRS?

A diferencia de los contribuyentes más jóvenes, las personas mayores tienen un "extra" en su deducción estándar.

Para el año fiscal actual, el IRS permite que si eres soltero o cabeza de familia y tienes 65 años o más, puedas añadir una cantidad adicional a la deducción básica.

Si presentas una declaración conjunta y ambos cónyuges superan esta edad, el beneficio se duplica, lo que permite una reducción mucho mayor de la renta sujeta a impuestos.

Este ajuste se realiza automáticamente al marcar la casilla de edad correspondiente en el Formulario 1040 o 1040-SR.

¿Cuál formulario se debe llenar para solicitar la nueva deducción de impuestos?

Para hacerte la vida más fácil, el IRS ha creado el Formulario 1040-SR (Declaración de Impuestos para Personas de 65 años o más).

Este formulario tiene letras más grandes y una tabla de deducción estándar que se muestra claramente, permitiendo a los beneficiarios ver de inmediato cuánto pueden restar de sus ingresos sin tener que buscar en manuales complicados.

Requisitos para aprovechar al máximo el beneficio del IRS

Para asegurarte de recibir este alivio fiscal, ten en cuenta lo siguiente:

Fecha de nacimiento: Se considera que cumples 65 años el día anterior a tu sexagésimo quinto cumpleaños.

Se considera que cumples 65 años el día anterior a tu sexagésimo quinto cumpleaños. Estado civil: La cantidad adicional varía dependiendo de si presentas como soltero, casado que presenta declaración conjunta o viudo calificado.

La cantidad adicional varía dependiendo de si presentas como soltero, casado que presenta declaración conjunta o viudo calificado. Condición visual: El IRS también ofrece una deducción extra para personas que son legalmente ciegas, que se puede sumar a la deducción por edad.

Esta iniciativa busca aliviar el impacto del costo de vida en los ciudadanos mayores, asegurando que el sistema tributario reconozca las necesidades financieras específicas de esta etapa de la vida.

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