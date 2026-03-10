IRS entregará un reembolso extra de $755: ¿Quiénes pueden recibirlo?

Suscríbete a nuestros canales

La actual temporada de impuestos en Estados Unidos arroja cifras positivas para millones de contribuyentes gracias a la implementación de la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras (WFTC).

Según datos revelados por Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS, el reembolso promedio asciende ahora a $3 804, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este repunte financiero beneficia directamente a los hogares que ya presentaron cerca de 55 millones de declaraciones, permitiéndoles utilizar estos recursos para sanear deudas o fortalecer el ahorro familiar en un contexto económico dinámico.

Nueva ley

La nueva legislación, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, introduce exenciones fiscales que transforman el panorama tributario, como la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras, además de deducciones por intereses en préstamos para vehículos de fabricación nacional.

Un dato importante para los trabajadores es que quienes aplican al menos uno de estos nuevos beneficios reciben, en promedio, $775 adicionales en sus cheques de devolución según detalla Mundo Now.

Entre las medidas más populares destaca la deducción de $12 500 vinculada al pago de horas extras, una disposición que ya utilizan cuatro de cada diez declarantes para maximizar sus ingresos netos este 2026.

