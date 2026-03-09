¡No te quedes en casa! Lista de eventos gratis o de bajo costo en Texas para este Spring Break

Suscríbete a nuestros canales

Si estás en el área de Dallas-Fort Worth y te preguntas cómo mantener a los niños entretenidos sin que tu billetera sufra, el norte de Texas está repleto de eventos gratuitos y de bajo costo que ofrecen una mezcla perfecta de aprendizaje, arte y mucha diversión al aire libre.

Aquí te dejamos los 10 mejores planes para este Spring Break 2026, basados en información actualizada de Visit Dallas, ArlingtonTX.gov y el Dallas Museum of Art.

Las mejores actividades gratuitas o a bajo costo para disfrutar del Spring Break en Texas

1. Arte y Estrellas en el Dallas Museum of Art (DMA)

El DMA da la bienvenida a la primavera con su programa "Where Stars Align". Del 18 al 20 de marzo, las familias pueden disfrutar de actividades artísticas, horas de cuentos y estaciones de juego sensorial inspiradas en el cosmos.

La entrada es gratuita.

2. Diversión Infinita en Klyde Warren Park

Este parque sobre la autopista es el alma de la ciudad. Durante toda la semana, ofrece "Spring Break in the Park", que incluye desde camiones de comida de la YMCA hasta noches de observación de estrellas y películas al aire libre.

Es el lugar ideal para un picnic económico mientras los niños corren felices por el césped.

3. Naturaleza en el River Legacy Nature Center (Arlington)

Para los pequeños científicos, el Discovery Center en Arlington tiene exhibiciones interactivas sobre la vida silvestre local.

Según ArlingtonTX.gov, además de las salas de exploración, puedes recorrer kilómetros de senderos para bicicletas y caminatas sin costo alguno.

4. Tradición Vaquera en Fort Worth Stockyards

Vive la experiencia del Viejo Oeste con el Cattle Drive diario. Ver a los longhorns pasear por las calles empedradas es algo único y totalmente gratuito.

5. Esculturas y Juegos en el Nasher Sculpture Center

Del 18 al 22 de marzo, el Nasher ofrece entrada gratuita y actividades para todas las edades.

El evento incluye proyectos colaborativos y una "búsqueda del tesoro" que permite a los niños explorar el jardín de esculturas de manera divertida.

6. Talleres Creativos en la Biblioteca Pública de Dallas

No subestimes las bibliotecas locales. Este año, varias sucursales están organizando talleres de STEM, manualidades y clubes de lectura temáticos.

Es una excelente opción para esos días de lluvia o para disfrutar de un momento tranquilo.

7. GeO-Deck de Reunion Tower: ciencia en las alturas

Aunque normalmente hay un costo para subir a la torre, durante el Spring Break ofrecen eventos especiales como "Bubblepalooza" y visitas del Sci-Tech Discovery Center.

Estos programas no solo son divertidos, sino que también aportan un gran valor educativo a la impresionante vista panorámica de la ciudad.

8. Caminata en el Laura W. Bush Native Texas Park

Situado cerca del George W. Bush Presidential Center, este parque de 15 acres ofrece recorridos guiados gratuitos.

Es una excelente oportunidad para aprender sobre las plantas nativas de Texas y disfrutar de un oasis urbano en el corazón de Dallas.

9. Arte al Aire Libre en NorthPark Center

Más que un simple centro comercial, es una galería de arte de renombre mundial. Puedes pasear con la familia y admirar esculturas de artistas como Andy Warhol o Jonathan Borofsky.

Además, suelen organizar espectáculos de marionetas gratuitos en el patio central.

10. Paseo por los Fort Worth Water Gardens

Diseñado por Philip Johnson, este parque arquitectónico es un verdadero deleite visual. Los niños quedan maravillados con la "piscina activa", donde el agua cae en cascada a gran profundidad.

La entrada es gratuita, lo que lo convierte en un lugar perfecto para refrescarse cuando el calor de marzo se hace sentir.

