¿Vives en Indiana? Esta es la lista de lugares donde entregan comida gratis: descubre dónde

Ante los cambios en los requisitos federales del programa SNAP y el aumento en el costo de la canasta básica, los bancos de alimentos de Indiana están trabajando arduamente para asegurarse de que ninguna familia se quede sin lo necesario.

Organizaciones como el Food Bank of Northern Indiana, Gleaners Food Bank y Second Harvest han compartido sus calendarios oficiales para el resto de marzo de 2026, facilitando el acceso a alimentos frescos y productos básicos en todo el estado.

Cronograma de entregas de comida gratis en Indiana: ¿Dónde y cuándo acudir?

Las distribuciones se llevan a cabo principalmente en modalidad "drive-thru" (servicio al auto) para hacer la entrega de comida gratis más rápida y eficiente.

A continuación, te presentamos las fechas y ubicaciones clave según las fuentes oficiales que hemos consultado:

Norte de Indiana (Food Bank of Northern Indiana):

Condado de St. Joseph: Lunes 16 de marzo en South Bend (Walnut Grove, 2717 Woodmere Ln.) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lunes 16 de marzo en South Bend (Walnut Grove, 2717 Woodmere Ln.) de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Condado de Starke: Jueves 19 de marzo en San Pierre (102 Fisher St.) de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Jueves 19 de marzo en San Pierre (102 Fisher St.) de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Condado de La Porte: Miércoles 25 de marzo en Michigan City (Marquette Mall) de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Miércoles 25 de marzo en Michigan City (Marquette Mall) de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Condado de Elkhart: Lunes 30 de marzo en Elkhart (Northside Baptist Church) de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Centro y Este de Indiana (Second Harvest & Gleaners):

Condado de Boone: Martes 17 de marzo en Lebanon (Boone County Fairgrounds) de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Martes 17 de marzo en Lebanon (Boone County Fairgrounds) de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Condado de Delaware: Jueves 12 y 26 de marzo en los terrenos de la feria (Fairgrounds) a partir de las 10:00 a.m.

Jueves 12 y 26 de marzo en los terrenos de la feria (Fairgrounds) a partir de las 10:00 a.m. Condado de Madison: Martes 17 de marzo en Elwood a las 10:00 a.m.

Requisitos y recomendaciones para los asistentes a la entrega de comida gratis en Indiana

Según el sitio oficial de Feeding America, la mayoría de estas despensas siguen el principio de "primero en llegar, primero en ser atendido". No es necesario hacer una cita previa, pero los organizadores sugieren lo siguiente:

Espacio en el vehículo: Asegúrate de limpiar tu maletero antes de llegar; los voluntarios colocarán las cajas directamente en tu auto.

Asegúrate de limpiar tu maletero antes de llegar; los voluntarios colocarán las cajas directamente en tu auto. Identificación: Aunque muchas entregas no piden comprobantes de ingresos, algunos lugares como las despensas de Indy Parks podrían solicitar prueba de residencia en el condado (como el de Marion).

Aunque muchas entregas no piden comprobantes de ingresos, algunos lugares como las despensas de Indy Parks podrían solicitar prueba de residencia en el condado (como el de Marion). Clima: Las fuentes oficiales advierten que las distribuciones podrían cancelarse si la sensación térmica baja por debajo de los 0°F o si hay tormentas severas.

Es importante mencionar que, las autoridades de los bancos de alimentos subrayan que estas entregas están disponibles para cualquier persona que necesite ayuda, sin importar su estatus migratorio.

