Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para mañana lunes 09 de marzo

Este lunes 9 de marzo de 2026 se llevará a cabo una jornada de entrega de alimentos gratuitos en la localidad de Wauchula, destinada a las familias del condado de Hardee que requieran suministros para la semana.

El operativo, coordinado por instituciones de salud comunitaria, distribuirá productos de primera necesidad en un horario matutino bajo un sistema de atención por orden de llegada.

Debido a que parte de los insumos provienen de subvenciones gubernamentales, los beneficiarios deberán completar un formulario de registro obligatorio al momento de la recepción en el punto de distribución. Por precaución se sugiere llevar una factura de servicios básicos (luz, agua o teléfono) a tu nombre o un contrato de alquiler. Esto es para confirmar que vives en el condado de Hardee.

Cronograma y sede de la actividad

La jornada de entrega de alimentos comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 11:00 a. m., o hasta agotar existencias. La actividad se concentrará en las instalaciones del Central Florida Health Care (CFHC) en Wauchula, un punto estratégico para el acceso de los residentes de las zonas agrícolas y urbanas del condado. La organización recomienda a los interesados asistir con antelación para asegurar su lugar en la fila de distribución.

Este operativo es organizado y patrocinado directamente por el Central Florida Health Care (CFHC). El respaldo institucional y las subvenciones federales involucradas podrían dar preferencia a la distribución de ciertos productos nutricionales específicos o marcas vinculadas a los convenios de salud pública vigentes. El objetivo de este patrocinio es garantizar que los suministros entregados cumplan con estándares de calidad alimentaria para la población vulnerable del área.

Dirección para GPS y ubicación

Para quienes utilicen sistemas de navegación o aplicaciones de mapas, la dirección exacta del punto de distribución para ingresar en el dispositivo es: Sede Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873.

Recomendaciones de llegada y transporte

El acceso al sitio puede realizarse bajo las siguientes modalidades, considerando las pautas de movilidad del entorno:

En vehículo: Se recomienda arribar al menos 30 minutos antes de la apertura . Los conductores deben seguir las señalizaciones del personal de logística en Cobb Ct para organizar las filas y facilitar la carga de los alimentos directamente en los vehículos, evitando obstruir el tráfico local.

Se recomienda arribar al menos . Los conductores deben seguir las señalizaciones del personal de logística en Cobb Ct para organizar las filas y facilitar la carga de los directamente en los vehículos, evitando obstruir el tráfico local. A pie: Los residentes que asistan caminando deben prever el uso de carritos de mano o bolsas de alta resistencia , dado que el volumen de los productos frescos puede dificultar el traslado manual a largas distancias.

Los residentes que asistan caminando deben prever el , dado que el volumen de los productos frescos puede dificultar el traslado manual a largas distancias. En autobús: Para llegar a la zona en transporte público, se pueden utilizar los servicios de transporte comunitario o shuttles que conectan el centro de Wauchula con las áreas de servicios de salud en Cobb Ct.

